Sancionan a tres corredores inmobiliarios

Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos.jpg

Sanciones y motivos

Jorge Sebastián Berchin (Matrícula C.C.P.I.E.R 1153)

Sanción: Apercibimiento público y multa de 8 corredores.

Motivo: Ceder su nombre, documentación y formularios, permitir el uso de sus oficinas a personas no matriculadas y delegar su accionar a un tercero no matriculado. (Inc. c y d del Art. 10 de la Ley 9739).

Nicolás González (Matrícula C.C.P.I.E.R 1259)

Sanción: Apercibimiento público y multa de 8 corredores.

Motivo: Ceder su nombre, documentación y formularios, permitir el uso de sus oficinas a personas no matriculadas y delegar su accionar a un tercero no matriculado. (Inc. c y d del Art. 10 de la Ley 9739).

Tomás Spinelli

Sanción: Apercibimiento público.

Motivo: Delegar su accionar a un tercero no matriculado. (Inc. d del Art. 10 de la Ley 9739).

“Estas medidas garantizan el cumplimiento de nuestras normativas y principios éticos, resguardando la transparencia y el correcto ejercicio de la profesión”, expresaron desde la entidad.