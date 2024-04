Salario Mínimo: el gobierno aun no convocó al Consejo

A pesar de la pérdida del poder adquisitivo del primer trimestre, el Gobierno nacional aún no convocó al Consejo del Salario Mínimo. Fue de $202.800 en marzo

Finalizó marzo y el Gobierno no convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En febrero fue fijado en $180.000 el valor mensual y en $ 202.800 para marzo. En febrero, el Gobierno nacional actualizó por decreto el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y fijó su valor en $180 mil para febrero y $ 202.800 para el mes de marzo. No obstante, ya comenzado abril no hay convocatoria oficial para el nuevo mes.