Uno Entre Rios | Economia | Redengas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 641/25, publicada el día 01 de Septiembre de 2025, el ENARGAS autorizaron nuevas tarifas para REDENGAS S.A.

3 de septiembre 2025 · 11:45hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Los nuevos valores contienen un ajuste del 3.54% en el valor del Cargo Fijo y del 1.48% en el valor del Cargo Variable o metro cúbico de gas consumido para los usuarios residenciales, respecto de las últimas tarifas que regían desde los primeros días del mes pasado. Corresponde aclarar que el ajuste en el valor del Cargo Fijo incluye el ajuste por inflación y el ajuste por diferimiento del incremento determinado en la Revisión Quinquenal de Tarifas aprobada en Abril pasado.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

Un vino de Entre Ríos, entre los mejores del mundo.

Un vino de Entre Ríos, entre los mejores del mundo

Paraná recibe la cuarta Muestra de la Construcción.

Paraná recibe la cuarta Muestra de la Construcción

Redengas Enargas Gas natural
Noticias relacionadas
Domingo Cavallo criticó duramente al plan económico del gobierno de Javier Milei. 

Dura crítica de Domingo Cavallo al plan económico del gobierno de Javier Milei

El poder adquisitivo de los salarios sufrió fuerte caída al principio de la gestión Milei. Luego hubo recuperación que llegó a un techo en noviembre de 2024

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas pymes radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en la provincia de Entre Ríos

Grandes historias de PyMEs industriales III: presentan libro en Uader

El gobierno nacional decidió intervenir en el mercado de cambio para bajar el dólar. Tras el anuncio de Pablo Quirno, cayó la cotización de la divisa

El Gobierno interviene en el mercado de cambios para contener el dólar

Ver comentarios

Lo último

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

El Gobierno reactivó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

El Gobierno reactivó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

Ultimo Momento
Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

El Gobierno reactivó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

El Gobierno reactivó normas que Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

Mastroianni y el Gas, nuevas funciones en Sala Saltimbanquis

"Mastroianni y el Gas", nuevas funciones en Sala Saltimbanquis

Carlos Velázquez contó que La Peña de los Sueños vuelve en septiembre

Carlos Velázquez contó que La Peña de los Sueños vuelve en septiembre

Policiales
Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Un hombre de Federación fue condenado a 16 años de cárcel por violación

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Grave accidente en Diamante: motociclista herida tras colisión con un auto

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Ovación
APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

APB: el duelo de líderes fue para Estudiantes

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Liga Argentina se disputará con 34 equipos, tres serán entrerrianos

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

La provincia
Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

La Escuela Secundaria N°31 Benito Juárez de Concordia celebra 25 años

La Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" de Concordia celebra 25 años

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Dejanos tu comentario