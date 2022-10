Qatar 2022: piden plan Ahora 30 para televisores smart

Actualmente, el programa contempla financiamiento en hasta 24 cuotas para los televisores, pero las tasas subieron sostenidamente en los últimos meses y hoy no resulta atractivo. Por eso es que las cadenas apenas ofrecen 12, 18 y 24 cuotas en algunos productos puntuales. Hoy la tasa nominal anual (TNA) para esos planes es de 63,75%, y la idea es mantenerla para las 30 cuotas.

LEER MÁS: Nueva suba de las tasas impacta a quienes están endeudados

A su vez, desde una cadena de supermercados afirmaron que por ahora el consumo de televisores viene lento, pero esperan que se reactive algunas semanas antes del Mundial de Qatar. “Nadie compra muy antes de tiempo. Porque la mayoría de las cadenas -de supermercados y de electrodomésticos- hará los eventos comerciales a fines de octubre o principios de noviembre. Y los consumidores saben eso y esperan”, dijo un directivo de la empresa a Infobae.

Así como hay una gran variedad de marcas y modelos de televisores, también varían mucho los precios. Existen en el mercado smart tv de 32 pulgadas que cuestan en torno a $50.000, y las más caras y con la mayor tecnología rozan el $1 millón. Pero el promedio de lo que existe en el mercado y lo que más se vende asciende a $80.000.

Restricciones para importar

Ante la inminencia de mayores restricciones a las importaciones, y considerando que el 80% del costo de un televisor fabricado en Tierra del Fuego es valor dólar -porque las piezas son importadas-, durante agosto, la industria se reunió con el equipo económico de Sergio Massa para ver de qué manera podían tener una certeza de la aprobación de SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) hasta fin de año, de modo tal de lograr una previsibilidad en materia productiva.

Ante la inminencia de mayores restricciones a las importaciones, y considerando que el 80% del costo de un televisor fabricado en Tierra del Fuego es valor dólar -porque las piezas son importadas-, durante agosto, la industria se reunió con el equipo económico de Sergio Massa para ver de qué manera podían tener una certeza de la aprobación de SIMI.

LEER MÁS: El Gobierno implementa un nuevo sistema de importaciones

Si bien el Gobierno les restringió en hasta 30% la proyección de permisos de importación para el año, les ofreció garantía de que lo que se pactaba se iba a respetar. “El plan de televisión en electrónica, y en particular para el Mundial de Fútbol de Qatar, tenía dos condicionantes: uno que te den la SIMI, y el segundo, que mejoren las restricciones para pagar las importaciones. El equipo de Massa ordenó bastante la previsibilidad de los permisos, pero si no podemos concretar todos los pagos que tenemos comprometidos con los proveedores, estamos complicados. Y eso no está todavía asegurado”, enfatizó el directivo de una de las empresas productoras en la isla.

Sin embargo, esta situación podría complicar la oferta del primer trimestre del 2023; la del Mundial ya está jugada, y en la industria afirman que será suficiente para abastecer la demanda.

En el mercado de televisores, las tres marcas líderes son Philips, con el 17% del share; Noblex, con el 15%; y Samsung, con el 14%. Le siguen LG, BGH, RCA, Philco y TCL, según datos del sector. La empresa Newsan, con sus cinco marcas (LG, Hisense, Noblex, Motorola y Philco) prevé superar el millón de unidades fabricadas en todo el año, pero la producción total se estima en 3 millones de aparatos.