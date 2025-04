Milei negó una devaluación y dijo que hubiera puesto la banda del dólar por debajo de los $1.000

Aseguró que cuando el tipo de cambio caiga hasta el valor de la banda inferior ($1.000) tendrá que empezar a comprar dólares. "Si esto no fuera así, decime por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos. ¿Dónde los compramos? En el piso de la banda", sostuvo el Presidente durante una entrevista con Alejandro Fantino, quien le preguntó qué pasaría con todos aquellos que compraron divisas a un valor más alto, como el de 1.250 que alcanzó este lunes.

"Agradezcan que Toto (Luis Caputo) es muy contemplativo. Yo hubiera puesto la banda más abajo para hacerles perder más plata. Te gusta el durazno, bancate la pelusa. Les gustó hacer el dólar subir, bancate que baje", apuntó Milei. A su vez, destacó: "Si vos te fijás, las bandas son divergentes en el tiempo. La superior crece al 1% y la inferior cae 1% por mes".

Por otro lado, apuntó que "el subió los precios al valor de 1.200 va a aprender a la fuerza: se va a meter los productos en el orto".

"Puedo dolarizar a 911"

El Presidente reiteró que el tipo de cambio podría haber sido aún más bajo que los 1.000 que definieron para la banda inferior y lanzó: "Puedo dolarizar a 911 y el piso de la banda es 1.000", dijo en referencia a la propuesta monetaria que impulsó durante su campaña en 2023.

Sobre este punto, detalló: "Hay una parte del dinero que nosotros no manejamos, las LEFI, las LECAPS, y no podemos asumir que los bancos no las van a renovar, no sabemos qué va a pasar. Entonces asumimos que la van a querer toda. Entonces lo relevante es la base monetaria amplia. Ese es todo el dinero que está en la economía", comenzó.

En esta línea, continuó: "Nosotros podemos rescatar toda la base monetaria amplia sin dejar un solo peso más en la economía a 911. Yo puedo sacar todo el dinero de la economía a 911 pesos. Somos demasiado buenos poniendo el piso de la banda en 1.000, lo tendríamos que poner más abajo y dejar que los que especularon pierdan bastante plata", enfatizó. Además, planteó que "en el techo de la banda saco todos los pesos de la economía y me sobran 15.000 millones de dólares".

Tras ser consultado si llevaría adelante esta medida para dolarizar la economía por completo, respondió que "es una decisión de los individuos". "Nosotros planteamos la dolarización endógena y no respondieron, usan los pesos". "Si la gente decide tenerlos, los tiene, qué vamos a hacer. Pero las posibilidades están abiertas".

Al respecto, relató: "Empezamos a ver que había muy pocos pesos y por eso lanzamos la dolarización endógena, la posibilidad de blanqueo. Nuestra idea era que la economía ante la falta de pesos, los agentes usaran los dólares que tenían guardados".

De todas formas, sostuvo que esta iniciativa en principio no se pudo concretar como lo habían planteado: "Si bien el blanqueo de capitales fue extremadamente exitoso, la gente no está acostumbrada a usar dólares para hacer transacciones lo cual a nosotros nos generaba un problema: eventualmente te quedás sin pesos".