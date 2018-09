Macri relativizó la baja del dólar: "Puede venir la séptima tormenta"

Hoy hemos avanzado en que no podemos vivir más de prestado y gastar más de lo que tenemos. Un Estado que gasta más de lo que tiene genera inflación ", manifestó Macri durante una charla con periodistas en una bodega mendocina. Luego agregó: "Ojalá que esta tranquilidad perdure, no sabemos si va a venir una séptima tormenta. Lo que tenemos que hacer es trabajar más juntos que nunca, y siento que llegó la hora de que esta sea la generación que resuelva esos problemas definitivamente. Yo creo que podemos ser los responsables de que esta sea la última crisis".





En cuanto al dólar , Macri aseguró que el tipo de cambio actual "es sumamente competitivo", y aseveró que es optimista respecto de que el año que viene va a ser mejor en términos de inflación, e irá hacia la de un dígito, como el 90% de los países del mundo". Sin embargo, se negó a convalidar la pregunta de una periodista donde mencionaba como una circunstancia consolidada "el dólar de 40 pesos". Macri también fue interrogado sobre robos y ataques a supermercados y la vinculación política que tendrían estos, según afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.





El Presidente intentó bajar un cambio a esta posible vinculación. "Arrancamos muy arriba, ¿no?", dijo cuando la periodista Silvia Santos, del Grupo América, le consultó por su relación con Cornejo y la posibilidad de que sea su compañero de fórmula en 2019, además macri. "La madurez con que estamos recorriendo estos momentos no la recuerdo antes en nuestro país". de preguntarle sobre los supuestos saqueos. "Cuando arrancamos con Cambiemos , los pronósticos eran que no durábamos ni hasta la elección y venimos más de dos años y medio trabajando en conjunto", apuntó luego. Específicamente sobre los supuestos intentos de saqueo, manifestó: "Vamos a seguir alertando a la población, son cosas organizadas por pequeños grupos, hechos aislados (ante los) que tenemos que estar alerta, ya que ante cualquier situación hay alguno que quiere sacar rédito.





Por ahora vemos hechos aislados motorizados por delincuentes, pero tenemos que estar atentos a todo", manifestó. "Pero no estamos en condiciones de decir que esto corresponde a algo orquestado desde altos niveles de la política. Por ahora lo que vemos son hechos aislados, motorizados por grupos minoritarios violentos o directamente delincuentes", indicó. Acerca de las elecciones del año que viene, Macri no quiso dar precisiones sobre si conviene que las provincias las hagan en la misma fecha que la Nación o no. "El desdoblamiento lo decide cada provincia, salvo algunas que por Constitución lo tienen en forma separada o conjunta. Están todas las posibilidades sobre la mesa", manifestó el Presidente, dando a entender con sus gestos que el desdoblamiento se trata de un tema que no es de incumbencia nacional"

Durante una visita oficial a Mendoza el presidente, Mauricio Macri, habló de la corrida cambiaria que se produjo hasta hace cuatro días en el país y a la relativa calma experimentada en la cotización de la divisa norteamericana durante las últimas 72 horas. Macri señaló que las "seis tormentas consecutivas" que atravesó la Argentina "en estos últimos nueve meses" desembocaron en la actual situación de crisis. "No porque hayamos tenido tres días de tranquilidad significa que se hayan resueltos las cosas estructurales, hay que actuar en consecuencia con lo que decimos.