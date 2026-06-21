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Las ventas por el Día del Padre bajaron 0,3% anual

La celebración del Día del Padre arrojó un saldo marcadamente heterogéneo, dejando un balance comercial que acusó el impacto del enfriamiento del consumo.

21 de junio 2026 · 14:41hs
Las ventas por el Día del Padre bajaron 0

Las ventas por el Día del Padre bajaron 0,3% anual

Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, con más del 80% de los comercios realizando promociones especiales.

La celebración del Día del Padre arrojó un saldo marcadamente heterogéneo, dejando un balance comercial que, en líneas generales, acusó el impacto del enfriamiento del consumo. Para reactivar el movimiento en los comercios, las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado. De todos modos, la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores.

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En este escenario, el ticket promedio se ubicó en $ 78.986. Este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar.

Ventas minoristas en negativo

Por cuarto año consecutivo, la evolución de las ventas minoristas por el Día del Padre se mantuvo en terreno negativo, evidenciando un letargo persistente en el consumo asociado a esta festividad. La contracción del 0,3% registrada en esta oportunidad se añade a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del 10,2% en 2024, ratificando una racha marcadamente compleja para el sector comercial en una de las fechas más importantes de su calendario.

Al analizar el termómetro entre los comerciantes, el 38,1% de los consultados coincidió en que la festividad tuvo un alcance moderado sobre los mostradores. Asimismo, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo. En los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

Día del Padre Ventas comercios
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