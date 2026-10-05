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Las acciones se recuperaron y el riesgo país cedió algunos puntos

Tras la racha negativa de la semana pasada, las acciones argentinas subieron hasta el 8% en Wall Street. Además, el riesgo país cedió algunos puntos.

5 de octubre 2026 · 19:30hs
Las acciones se recuperaron y el riesgo país cedió algunos puntos.

Las acciones se recuperaron y el riesgo país cedió algunos puntos.

Los mercados financieros locales e internacionales operaron con una marcada tendencia alcista este lunes, revirtiendo el violento rally bajista de la semana previa. La recuperación estuvo traccionada de forma directa por el “Efecto Brasil”, luego de la victoria en primera vuelta del candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al presidente Lula da Silva, quienes definirán el ejecutivo en el balotaje del próximo 25 de octubre.

LEER MÁS: El riesgo país continúa la escalada y llegó al valor más alto del año

Acciones y riesgo país

La plaza financiera local reaccionó con fuertes subas en la renta variable y una mejora sustancial en las cotizaciones de la renta fija soberana en dólares, lo que permitió descomprimir el indicador de riesgo crediticio.

El mercado accionario reflejó una sólida recuperación tanto en la plaza local como en los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en la Bolsa de Nueva York. El índice accionario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,7%, alcanzando los 2.870.134,57 puntos básicos.

Las subas en el panel líder fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (+6,0%), BBVA (+5,9% / +5,18% en panel) y Central Puerto (+5,9%). En tanto, papeles como Banco Macro (+4,76%) y Aluar (+1,59%) acompañaron el terreno positivo. En Nueva York, los activos argentinos treparon hasta casi un 8%, con subas destacadas en las acciones del BBVA y Grupo Supervielle (+7,4%).

Renta fija y riesgo país

El desempeño favorable de la deuda soberana en dólares permitió una sensible baja del riesgo crediticio. El indicador elaborado por JP Morgan recortó su nivel y cayó hasta los 614 puntos básicos, alejándose de los máximos anuales registrados en las jornadas previas.

Analistas de la city atribuyeron el repunte de los bonos en dólares al impulso generado por los mercados brasileños tras la primera vuelta electoral, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,2% de los votos frente al 45% de Lula da Silva, consolidando el avance de gobiernos de centroderecha en la región.

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