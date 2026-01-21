Lanzan nuevo canje para mantener estable el dólar

El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a movimientos del mercado. La operación alcanza a títulos por $ 6 billones

Así propuso un swap de letras atadas a la cotización del dólar oficial (dólar linked), que vencen el 30 de enero, por otros instrumentos que vencen en febrero, abril y junio.

El monto involucrado alcanza a los $ 6 billones de pesos.

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked, minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500”, dijo el Ministerio de Economía al anunciar la operación.

El canje se realizará mañana y quienes acepten la operación podrán optar por una o todas las opciones.

Dos semanas atrás, el Gobierno realizó una operación similar, retrasando solo por dos semanas el vencimiento del 16 de enero. En esa oportunidad canjeó unos $3,4 billones, lo que representó el 64,19% del valor nominal en circulación