Uno Entre Rios | Economia | canje

Lanzan nuevo canje para mantener estable el dólar

El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a movimientos del mercado. La operación alcanza a títulos por $ 6 billones

21 de enero 2026 · 09:46hs
El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a movimientos del mercado. La operación alcanza a títulos por $ 6 billones

El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a movimientos del mercado. La operación alcanza a títulos por $ 6 billones

El Ministerio de Economía convocó a un nuevo canje de bonos para adelantarse a posibles movimientos de mercado que produzcan oscilaciones en la cotización del dólar.

Así propuso un swap de letras atadas a la cotización del dólar oficial (dólar linked), que vencen el 30 de enero, por otros instrumentos que vencen en febrero, abril y junio.

El empleo en Entre Ríos y una gran brecha con la región centro

El empleo en Entre Ríos y una gran brecha con la región centro

bancos y fintech manejaran dineros de anses para fondos de despidos

Bancos y fintech manejarán dineros de Anses para Fondos de Despidos

El monto involucrado alcanza a los $ 6 billones de pesos.

Ministerio de Economía.jpg

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked, minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500”, dijo el Ministerio de Economía al anunciar la operación.

El canje se realizará mañana y quienes acepten la operación podrán optar por una o todas las opciones.

Dos semanas atrás, el Gobierno realizó una operación similar, retrasando solo por dos semanas el vencimiento del 16 de enero. En esa oportunidad canjeó unos $3,4 billones, lo que representó el 64,19% del valor nominal en circulación

canje Dólar dólares mercado Luis Caputo
Noticias relacionadas
Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down.

Vicentin empezó a pagar a sus acreedores tras la homologación del cram down

El Gobierno nacional publicó las condiciones para mantener los subsidios energéticos. 

Subsidios energéticos: el Gobierno nacional publicó las condiciones para mantenerlos

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná.

Ponen a la venta un terreno en el predio del exhipódromo de Paraná

Los precios no bajarán porque los distribuidores ya se anticiparon a la medida de arancel cero para la importación de celulares y porque persisten otros costos

Celulares: a pesar de los aranceles Cero los precios no bajan

Ver comentarios

Lo último

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Ultimo Momento
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: Ahora nosotros te vamos a joder a vos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Policiales
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

La provincia
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

La gente anda sin dinero: el reclamo en Granja Tres Arroyos

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Dejanos tu comentario