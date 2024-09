La Superintendencia de Servicios de Salud inició procedimiento de baja de otras 56 Prepagas

Desde que comenzó el año, la Superintendencia de Servicios de Salud avanza con un reordenamiento del sistema de Salud, en línea con lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación y, a través del Boletín Oficial , el organismo comunicó oficialmente a 56 Empresas de Medicina Prepaga que tienen un plazo de quince días de corrido para acreditar el cumplimiento de las normativas y/o formular un descargo. De no ocurrir, se darán de baja y se cancelará su inscripción provisoria.

"En estos 9 meses de gestión, la SSSalud recuperó su rol fiscalizador y comenzó a exigirles a las empresas la documentación obligatoria que debían presentar y no lo hacían. Así detectó que decenas figuraban inscriptas como Prepagas, pero que en la práctica no lo eran ya que jamás habían presentado ningún tipo de documentación ante el organismo. Semanas atrás, la Superintendencia dio de baja definitiva a 58 empresas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) ya que, al igual que a las 56 que comunicó hoy, tampoco cumplían la normativa vigente al no haber presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales".

El cumplimiento de las normativas es esencial y fundamental para el Gobierno Nacional. Esto significa que las entidades que forman parte del sistema deben ser aquellas que cumplan con la ley, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad a sus beneficiarios.

Esta medida tiene como objetivo que los beneficiarios accedan a un mercado más transparente, donde se garantice el acceso a prestaciones de calidad a partir de la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los usuarios.