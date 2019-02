La producción industrial pyme cayó 8,8% en enero por la baja demanda

La producción industrial de las pymes cayó 8,8 por ciento en enero, en comparación con igual mes de 2018 y un 4,7 por ciento en relación a diciembre pasado, según datos de una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en 300 industrias de todo el país. "El sector no tuvo un buen inicio de año y bajó por noveno mes consecutivo", detalló el relevamiento y lo adjudicó al "muy fuerte descenso en la demanda interna", sumado a que "las exportaciones no repuntan por lo que no ayudan a compensar la debilidad del mercado doméstico".

El informe período que realiza Came precisó que el Indice de Producción Industrial Pyme (PIP) registró un valor de 78,2 por ciento en el mes, un nivel 18 por ciento inferior que el alcanzado, por ejemplo, en enero de 2012", mientras que si lo relaciona contra enero de 2018, "el declive se acentúa" dado que en ese mes la actividad creció 3,4 por ciento, en un año que presentaba "buenas perspectivas".

También el relevamiento detalló que en enero el 57 por ciento de las industrias consultadas terminaron con descensos en la producción anual versus el 53,2 por ciento de diciembre y el 50,6 por ciento de noviembre; el 27,5 por ciento tuvo aumentos de producción (frente al 39,3 por ciento de diciembre y el 41,2 por ciento de noviembre), y sólo el 15,5 por ciento se mantuvo sin cambios", y añadió que "con estos datos son pocas las industrias que progresan".

En el informe la Came señaló que las bajas más pronunciadas "en comparación anual se dieron en material de transporte (-17,7 por ciento), productos de madera y muebles (-16,5 por ciento); calzado y marroquinería (-15,5 por ciento); productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas varias (-1,4 por ciento); productos minerales no metálicos (-13,3 por ciento); productos de caucho y plástico (-10,6 por ciento); productos de metal, maquinaria y equipo (-8,9 por ciento).

También cayeron los productos textiles y prendas de vestir (-8,4 por ciento); productos químicos (-6,0 por ciento); papel, cartón, edición e impresión (-5,95 por ciento) y, alimentos y bebidas (-1,2 por ciento), según el informe de Came.

Rentabilidad a pique

También el informe advirtió una baja en la cantidad de empresas que alcanzaron rentabilidad a un "30,6 por ciento en enero frente a 33,5 por ciento de diciembre" mientras que el 31 por ciento tuvo rentabilidad negativa y el 38 por ciento nula.

Frente a este panorama "muchos empresarios continuaron liquidando stock por debajo del precio de equilibrio para generar liquidez", sostuvo el informe, que señaló que "los compromisos financieros e impositivos son uno de los principales obstáculos que enfrenta el empresario, con presiones constantes para cumplir con sus pasivos sin posibilidad de hacerlo con el flujo de ingresos que está generando el negocio".

"Un factor que atenuó, fue la disminución de la carga impositiva en los sectores calzado, textil y marroquinería donde los empleadores recibieron un descuento de 2 mil pesos de la base imponible del cálculo de las alícuotas por aportes patronales en los salarios", aseguró.

En tanto, el uso de la capacidad instalada en las pymes bajó fuerte en enero, a 52,9 por ciento desde el 58,7 por ciento en diciembre, reflejo del parate generalizado en la actividad. "El consumo no repunta, y muchas empresas que podrían salir a buscar mercados, no tienen resto para asumir el costo de ese proceso, que además, es lento", indicó Came. "Hasta ahora el tipo de cambio más favorable permitió mejorar los volúmenes exportados de aquellas pymes que ya le venden al mundo, pero cuesta sin embargo generar nuevos actores que comercialicen en el exterior", precisó.

Expectativas

A futuro estimó que "sólo el 25 por ciento de las empresas cree que su producción aumentará en los próximos seis meses, en función de cómo vienen los pedidos y el mercado", indicó Came.

En cambio advirtió que "como dato positivo, las expectativas sobre el dólar, se mantuvieron estables, y el promedio de los industriales espera que se ubique en $ 49,80 a fin de 2019".

En cuanto a las inversiones "sólo el 22 por ciento de las pymes manufactureras prevén realizar nuevos proyectos o desembolsos para mejorar la calidad de su empresa, y un 12,4 por ciento lo está evaluando".

Los datos que difundió la Came para enero continúan con la tendencia que mostró el Indice de Producción Industrial que difundió hace dos semanas el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente a diciembre de 2018. Allí mostraba que la producción industrial había desacelerado 14,7 por ciento en un año y también que entre los rubros más afectados se encontraban equipos de transporte y muebles, con descensos de 54,9 por ciento y 31,1 por ciento respectivamente.

La realidad dentro de cada subsector de esos rubros fue muy heterogénea. Según Daniel García, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Luminarias Eficientes y Domótica (Cafled), en su ramo las empresas trabajaron en enero al 30 por ciento de su capacidad instalada, y por ahora no se vislumbra un cambio de tendencia.

Es que "las importaciones provenientes principalmente desde China, están complicando nuestra situación", advirtió el dirigente como un ejemplo de lo que está atravesando el sector.