Grandes historias de PyMEs industriales III: presentan libro en Uader

El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas pymes radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en la provincia de Entre Ríos

El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas pymes radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en la provincia de Entre Ríos

Presentan este martes el libro Grandes historias de PyMEs industriales III. Estudios de casos de las empresas de la provincia de Entre Ríos. La actividad está programada para las 18 en el auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ubicado en avenida Ramírez 1.143, Paraná.

Se trata de una presentación conjunta entre UADER y Universidad de Rafaela (UnRAF), en el marco de la Semana de Emprendimiento e Innovación 2025 de AFIDEER.

El Gobierno interviene en el mercado de cambios para contener el dólar

El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en esta provincia. Se trata de Eriochem SA, Julicroc SA, Ensa, Grupo Motta, Nexo SA e ITASA.

Estarán presentes autoridades de ambas instituciones y de las empresas mencionadas.