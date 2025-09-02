Presentan este martes el libro Grandes historias de PyMEs industriales III. Estudios de casos de las empresas de la provincia de Entre Ríos. La actividad está programada para las 18 en el auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ubicado en avenida Ramírez 1.143, Paraná.
Grandes historias de PyMEs industriales III: presentan libro en Uader
El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas pymes radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en la provincia de Entre Ríos
2 de septiembre 2025 · 13:28hs
Se trata de una presentación conjunta entre UADER y Universidad de Rafaela (UnRAF), en el marco de la Semana de Emprendimiento e Innovación 2025 de AFIDEER.
El libro relata el sendero evolutivo de seis empresas radicadas en la región de Paraná, Crespo y Diamante, en esta provincia. Se trata de Eriochem SA, Julicroc SA, Ensa, Grupo Motta, Nexo SA e ITASA.
Estarán presentes autoridades de ambas instituciones y de las empresas mencionadas.