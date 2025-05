Fruticultores exigen igualdad de condiciones con importadores de peras chinas

Según consignó Diario Río Negro, Sánchez aclaró que la cámara que preside exporta a 60 países y por lo tanto tiene una filosofía de apertura y "libre comercio". "Nosotros no podemos pretender que todos nos reciban y nosotros ser un mercado cerrado", precisó el titular de CAFI. Y señaló que el ingreso del contenedor de peras chinas se da en un contexto donde es barato importar todo tipo de productos desde Argentina.

El directivo pidió que se genere igualdad de condiciones ya que el ingreso de peras a China desde nuestro país afronta exigentes controles fitosanitarios y protocolos que demandan mucho tiempo hasta lograr una autorización.

Peras Neuquen.jpg

"Ellos pueden exportarnos fácilmente y tener negocios de spot sin hacer ningún seguimiento en su proceso productivo (desde Argentina). Denos esa oportunidad a nosotros también. Tenemos un marcado muy grande por ganar", remarcó Sánchez.

Igualdad de condiciones

Sánchez afirmó que si se dan condiciones de igualdad el mercado chino es más que apetecible para los exportadores de Río Negro por las dimensiones que tiene.

"Cuando vimos esto (la noticia del ingreso de peras chinas), que ya fue hace varios días, instantáneamente nos comunicamos con el secretario de Producción de Nación (Pablo Lavigne) y nos dijo que teníamos razón y que iban a trabajar en el tema", afirmó.

"Es mucho más lo que tenemos para ganar nosotros en China que quizás lo que tienen ellos para ganar en Argentina. Ellos tomaron el tema y van a trabajar en la agenda", contó el directivo sobre las autoridades nacionales.

"Tenemos un mercado enorme en China que nos costó muchísimo entrar, no podíamos exportar a China. Entramos hace un par de años, pero es un embudo y un filtro enorme al que no podemos ingresar con volumen. Si nosotros podemos ingresar con volumen a países donde tienen requisitos fitosanitarios muy muy estrictos, ¿por qué no lo podemos hacer en China? Que es un país con muchísima población. Y bueno, eso es lo que creo que es positivo", finalizó.

Peras chinas.jpg El gobierno nacional habilitó el ingreso de peras de China.

Exportación de peras

En el primer trimestre, la pera que se destinó a la exportación ascendió a un 44%, mientras que el 45% fue para la industria (jugo) con un total de 127.085 toneladas, y un 11% para el mercado interno con 32.283 toneladas.

Los principales destinos internacionales de la pera de la región fueron Brasil, Estados Unidos, Rusia e Italia que entre los cuatro se quedaron con el 71,4% del total de los envíos de los primeros tres meses del año.

Las estadísticas oficiales de Senasa dan muestra que en todo el 2024 se equilibró con un promedio superior a la mitad de la fruta para la exportación, con el envío de 345.340 toneladas; mientras que para la industria fue el 30,87% (199.384 toneladas) y para el mercado interno un 15,6% (101.056 toneladas).

En el 2023, del total de pera procesada de Río Negro y Neuquén, un 48% fue para el mercado externo, con 314.985 toneladas. La industria se quedó con el 32,74% de la fruta de pepita (214.103 toneladas) y el mercado interno un 19,07% (124.751 toneladas).