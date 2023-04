Federación Agraria no cree en el nuevo dólar de Massa: "Es eficiente para el Gobierno"

En la Federación Agraria no despiertan muchas expectativas las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa este miércoles, en particular la continuidad del programa llamado "Dólar Soja", que permite acceder a un dólar de 300 pesos por las exportaciones de la oleaginosa, y el "Dólar Agro", que amplía el precio especial para las producciones de las economías regionales.

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, el entrerriano Elviio Guía, reconoció a UNO que "igual que con el Dólar Soja I y II, no estamos de acuerdo. Trae distorsiones a los mercados; problemas a las carnes de cualquier tipo: aviar, porcina, bovina; y más aún al sector lechero".

El dirigente explicó que con las ediciones anteriores "al Gobierno le fue fabuloso y para los grupos concentrados y exportadores fue un gran negocio. Pero al pequeño productor, que no tenia soja porque la había liquidado en mayo o junio, no le cambió la vida. Es una transferencia de recursos y ahora va a pasar lo mismo", sintetizó.

"Lo único positivo", según Guía, es que la tercera edición del programa "la hacen ahora cuando los productores tienen soja, a diferencia del Dólar I y II. Lamentablemente la cosecha es más que magra".

De todas formas, para el vicepresidente de la FAA el efecto del Dólar Soja III "es peor, porque la mayoría de los alquileres que hay que afrontar en mayo van a estar con el nuevo precio. El productor no tiene soja porque estamos en un año de extrema sequía y eso va a encarecer los alquileres. Los productores ni siquiera pueden sacar los rindes para pagar el alquiler".

Bahillo Elvio Guia.jpg Guía (centro) en un encuentro de este año con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo

Por otro lado, Guía advirtió que el Dólar Soja encarece los alimentos y complica a los productores lecheros. "Al no haber pasto natural por la sequía, el tambero tiene que usar alimento balanceado o rollos. Y el productor está con precios de leche muy por debajo de la inflación".

"Si hubiera una cosecha normal no sería problema, pero no la hay y los productores van a quedar debiendo: arriendos, fertilizantes, agroquímicos, entre otros costos", estimó el entrerriano.

Respecto de la ampliación del dólar especial a las economías regionales (aunque todavía no se sabe cuáles serán alcanzadas), Guía consideró que "podría servir" a las que no están al precio Dólar Soja, como el caso del arroz.

Sin embargo, no mostró optimismo, ya que el precio diferencial es para sectores exportadores. "Podría servir si se traslada al precio de la exportación, pero este es un mercado muy chico. No es como el de la soja. El problema es que el mercado interno está muy deteriorado", analizó.

Protesta en Buenos Aires

Más allá del nuevo anuncio del ministro de Economía, según describió Guía el malestar es creciente en el campesinado por la falta de respuestas ante la emergencia que provocó la sequía, y advirtió por el incumplimiento y demora de medidas ya anunciadas por el Gobierno y aún no implementadas, o de muy difícil acceso para el productor común.

"El Gobierno es eficiente y rápido para solucionar sus problemas, pero no para los productores. Por ejemplo, las medidas de AFIP anunciadas la semana pasada no tienen decreto y los créditos no tienen tasa subsidiada", ilustró el vicepresidente de la FAA.

El descontento se manifestará con una movilización de la Federación Agraria, a la que podrían sumarse más entidades de la Mesa de Enlace, el próximo martes 11 a Buenos Aires. Guía adelantó a UNO que entregarán un petitorio en el Ministerio de Economía, incluyendo medidas "urgentes" como un "Plan de Salvataje" a productores en quebranto por la sequía.

También, indicó el referente entrerriano, apuntarán a "lo importante", pasarán pro el Congreso y plantearán la necesidad de varias leyes: un Seguro Multiriesgo, reveer la de emergencia, que está totalmente obsoleta; y la reducción de retenciones.

"Apelaremos a los legisladores de todos los bloques, los que nos quieran atender", dijo Guía.

Sequía y lluvias: "puede haber algún respiro"

Finalmente, el dirigente de la Federación Agraria confirmó a UNO que la serie de lluvias de las últimas semanas cambian el panorama en el campo. "Empieza a haber un perfil de humedad que da un respiro para la cosecha fina, que no está lejos. Pero primero hay que solucionar lo anterior", aclaró. Y ejemplificó que muchos productores quedaron debiendo en las cooperativas y necesita que le presten dinero de nuevo para volver a invertir, porque la pésima cosecha de la sequía lo dejó sin recursos.

"El daño en los cultivos es irreversible, como en la soja de primera y el maíz. Alguna soja de segunda y algún maíz de segunda puede tener algún respiro2, evaluó el dirigente nacional.

Sequia.jpg Federación Agraria

2La pastura y la ganadería, si bien empieza a crecer el pasto, arrancan una época complicada porque empiezan los fríos. Llueve agua, no pasto. Esto va a llevar un tiempo hasta acomodarse", cerró Guía.