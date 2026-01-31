Fábrica de sábanas Arco Iris y Palette despidió 112 trabajadores en dos meses

La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones

La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones

La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones

La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones

La fábrica de sábanas Conteminas está en La Banda, Santiago del Estero. La empresa despidió 112 trabajadores y advirtió que seguirán las desvinculaciones

La empresa brasileña Coteminas que produce sábanas y toallas despidió 112 trabajadores en los últimos dos meses en su planta de La Banda, Santiago del Estero . Opera con un tercio de los empleados que tenía hace una década . Fabrica para las marcas Artex, Arco Iris, Palette, Prata y Fantasía.

La historia de Conteminas en Argentina arrancó en 1998 cuando sellaron un joint venture entre la compañía de Gomes da Silva y la multinacional Artex, en Brasil denominada Toalia S.A. - Indústria Têxtil. En 2004, Coteminas compró la planta de Santiago del Estero que antes era de Grafa . Gracias a una importante inversión, comenzaron a concretar la terminación del tejido de toalla que anteriormente se importaba de Brasil, para su exportación a otros países.

Industria textil sábanas manteles cortinas Contemitas La Banda Santiago del Estero 2

En 2014, tras otra gran inversión, convirtieron la planta en un centro productivo modelo y dio inicio a la confección de sábanas. La mejor época de Cotaminas fue en 2014 cuando tenía 1.200 trabajadores en su planta de La Banda. En 2019 cerró su planta luego de intentarlo todo. Recién años después la planta pudo reabrir y volver a tomar trabajadores. Pero, la historia se repite. En noviembre pasado, Coteminas despidió a 56 trabajadores y cerró la planta por 45 días. Pero nada cambió, ahora volvió a despedir a 56 personas más. Un total de 112 trabajadores recibieron el telegrama de despido de Coteminas en los últimos dos meses. En la planta ubicada en la Ruta Provincial N° 11, km 3 en La Banda, todo es angustia.

El comunicado de Coteminas

Coteminas señaló en un comunicado los motivos de los despidos: "La delicada situación que atraviesa la industria nacional no deja exenta a la industria textil. Los motivos son la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción en alza (elevados costos energéticos y financieros, presión impositiva, etcétera)".

Y agregó: "La situación descripta generó caída de ventas, dada la continuidad, de ese contexto actual de la industria nacional y manufactura en especial, la empresa se ve obligada a tomar medidas para adaptarse al nuevo escenario económico y de consumo de la industria textil en particular".

Industria textil sábanas manteles cortinas Contemitas La Banda Santiago del Estero 1

Coteminas advirtió si nada cambia, habrá más despidos

Mario Díaz, delegado gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT) en Coteminas señaló a El Liberal: "Ellos aducen que siguen con el mismo problema de sobre stock, que no pueden vender la mercadería, que es muy difícil vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo y el gobierno nacional lo permite. El Gobierno deja entrar artículos de todos lados. Si esto sigue así y no se ven mejoras, van a seguir desvinculando gente, en eso han sido claros".

El gremialista dijo que la firma adelantó que pagará las indemnizaciones en cuotas. "Hoy por hoy no hay ninguna seguridad para los 400 que quedamos en Coteminas. La empresa ya anticipó que si no repunta la actividad, se va a ver obligada a tomar más medidas como esta. Hoy somos un tercio de los trabajadores que eramos antes", agregó el delegado.

Industria textil sábanas manteles cortinas

Fabricantes de sábanas en crisis

No es el primer fabricante de sábanas que cae en desgracia. A fines de octubre pasado, la empresa textil Sueño Fueguino que fabrica las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa despidió a 35 trabajadores en su planta de Río Grande, en Tierra del Fuego.

A principios de noviembre del año pasado cerró la empresa Blanco Nieve de Río Grande y dejó sin trabajo a 35 personas. Fabricaban sábanas Casablanca y eran dueñas de licencias de los principales clubes de fútbol para quienes les fabricaban sábanas.

Pero no son las únicas, la crisis en el sector textil ya dejó a 16.000 trabajadores en la calle. Las empresas no pueden competir con sábanas importadas que se venden desde los $7.000 el juego en el barrio porteño de Once.