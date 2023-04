Dólar: una explicación ante el descalabro de la semana

Una vez más, las y los argentinos asistimos a una semana de “locura” financiera, con todo el mundo pendiente de la cotización del dólar Blue, que saltó casi 100 pesos en una semana para luego encauzarse (recién este miércoles) en un sendero de calma que no se sabe si se sostendrá. La corrida cambiaria más importante desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía está en pleno desarrollo y no se sabe aún si terminará en una devaluación o no, y de qué magnitud.