Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones.

"No habrá cambios al esquema actual", aseguró Caputo en X, tras versiones que indicaban modificaciones por la vulneración del techo de la banda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no habrá modificaciones en el esquema cambiario tras las elecciones legislativas del próximo domingo . La declaración fue publicada en su cuenta de X, en respuesta a versiones que indicaban un posible cambio en el régimen vigente luego de que el tipo de cambio tocara el techo de la banda de flotación.

"No va a haber ningún cambio al esquema actual", afirmó el funcionario a través de su cuenta de X, al responder un posteo que sostenía que el techo de la banda cambiaria había sido vulnerado y que eso derivaría en cambios en el régimen vigente.

Caputo niega cambios cambiarios tras las elecciones legislativas

Mientras tanto, el Banco Central intervino en el mercado cambiario con una venta de 45,5 millones de dólares de sus reservas este martes, luego de que el tipo de cambio alcanzara el tope de la franja de flotación establecida en 1.491,5 pesos.

La intervención oficial se produjo luego de que el Tesoro de los Estados Unidos realizara ventas por entre 300 y 400 millones de dólares, a un valor 1 peso por debajo del techo de la banda, con el objetivo de frenar el avance del dólar.

Este miércoles, el dólar oficial abrió a 1.515 pesos, el mismo valor con el que cerró la jornada anterior. Por su parte, el tipo de cambio mayorista opera en 1.490 pesos.

Desde el Gobierno esperan que, una vez superados los comicios del domingo, el mercado cambiario recupere cierta estabilidad.