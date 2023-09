Alertan por estafas a través de débitos en cuentas bancarias

Ante reiteradas denuncias de consumidores respecto a descuentos desconocidos a través de débitos en sus cuentas, la Dirección de Defensa del Consumidor de Entre Ríos anunció que se encuentra tramitando un sumario, no obstante instó a la población a revisar sus resúmenes bancarios.

Al respecto, el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernán Poidomani, comentó que “la denuncia señala que la empresa EPICO SA, tal como figura en los descuentos, está realizando débitos no autorizados en las cuentas bancarias de los consumidores de entidades bancarias en la provincia de Entre Ríos".

"A pesar de que estas sumas pueden parecer menores, ya que no superarían los 600 pesos, no existe un respaldo legal ni consentimiento por parte de los consumidores para estos débitos", indicó el funcionario acerca de la modalidad de esas presuntas estafas.

estafa epico.jpg

Por otro lado, precisó que no habría contratos previos ni autorizaciones para justificar esta práctica al menos en algunos de los casos. Asimismo advirtió que el total de débitos de estas características realizados "supera los 10.000 hasta el momento".

Investigación federal

Días pasados, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de Horacio Azzolin, inició una investigación preliminar a partir de varios reportes recibidos desde el fin de semana pasado de distintas personas, en principio jubilados y pensionados, que daban cuenta que la empresa EPICO S.A. habría realizado débitos en sus cajas de ahorro previsionales sin su debida autorización.

Además de comenzar con la recolección de la evidencia en cada caso, la UFECI solicitó al Banco Central de la República Argentina que comunique a todo el sistema bancario que las operaciones de débitos automáticos que se estarían realizando bajo ese concepto por cuenta de EPICO SA (CUIT 30-71408001-2) podrían resultar operaciones de fraude.

En esa línea, le pidió al BCRA que requiera a cada entidad financiera que, antes de seguir efectuando débitos, verifique fehacientemente si este tipo de descuento ha sido autorizado por sus clientes, todo esto en función de las normativas internas que rigen en materia de prevención de fraude

La Unidad Fiscal se encuentra trabajando con el caso a partir de la información compartida por las víctimas quienes, hasta el momento, resultan ser jubilados y pensionados, pero no se descarta que los débitos en cuestión se estén aplicando a otro sector de la sociedad.

Recomendaciones de la UFECI

Verificar en las cuentas bancarias si figuran débitos no autorizados (en especial, de pequeños montos). De ser así, desconocer la operación ante la entidad bancaria correspondiente y si el débito no es revertido, contactar a Defensa al Consumidor. No brindar información personal ni bancaria a través de plataforma digitales (webs, redes sociales, sistemas de mensajería) o telefónicamente. En caso de resultar víctima, puede reportar los hechos a la casilla denunciasufeci@mpf.gov.ar