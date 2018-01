Diego "Torta" Cardoso cumplió 18 años y pidió varios deseos futbolísticos

El joven delantero viene demostrando un gran nivel en el primer equipo de Instituto y este miércoles al cumplir los 18 años reiteró sus deseos de toda la vida: debutar en el fútbol grande de Argentina.

En lo que va del 2018 los clubes profesionales de la ciudad, Patronato, Atlético Paraná (donde jugó en las inferiores) y Belgrano pusieron sus ojos en el delantero.

Mientras tanto, Cardoso disfruta de una semana particular ya que debutó con Instituto en el Torneo Federal C y hoy llegó a la mayoría de edad. "Es una semana particular para mí, debute conen el Federal y hoy festejo mi cumpleaños. Sé que será un gran año, soy joven y disfruto de cada paso. Quiero dar lo mejor de mí para Instituto y poder lograr cosas importante".