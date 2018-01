Federal C: Ricardo Schlotthauer cumplió la promesa y se vistió de gala en el debut de Instituto

Instituto escribió una nueva página en su historia, el domingo 28 de enero quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos. Los dirigidos por Ricardo Ruso Schlotthauer firmaron planilla por primera vez en un certamen nacional.





La ocasión lo meritaba y además era una promesa. El Ruso cumplió con lo expresado en 2017 al plantel si lograban la clasificación y se puso el traje en la tarde de gala en Villa Uranga. A pesar de las altas temperaturas el DT se puso el saco y el pantalón de vestir.





Lauti 2.jpg Foto UNO Diego Arias







"Surgió como una promesa, cuando aún estábamos lejos de la clasificación al Federal en el certamen de la Liga Paranaense de Fútbol. Más cuando se anunció que iban hacer dos los equipos que representen a la LPF. Ellos lo lograron y yo tuve que cumplir, es algo muy importante para ellos y para la institución", comentó el director técnico de La Gloria que tiene como referente a Marcelo Bielsa por su forma de dirigir y de hacer jugar a sus equipos.

















Schlotthauer además de ser el técnico de Instituto se dedica a la construcción donde a diario pasa más de ocho horas al rayo del sol y es su sustento económico. UNO se enfocó en su vestimenta y le consultó si pasó calor en la jornada del domingo. "La verdad que no sentí calor, el cuerpo está acostumbrado. Trabajo a diario al rayo del sol, algo que no puedo evitar. Además los jugadores no me hicieron renegar, estuvieron a la altura de la circunstancia", agregó.





Dejando atrás la vestimenta, el entrenador habló de la primera presentación e hizo un análisis del partido ante Sportivo Urquiza: "Los nervios nos jugaron una mala pasada en el primer cuarto de hora, mi jugadores tienen sangre, no son de acero y sabía que esto podía pasar, era un debut nacional. Además a lo largo de los 90 minutos tuvimos las jugadas más claras y merecíamos quedarnos con los tres puntos".





Lauti 1.jpg Foto UNO Diego Arias







Con el correr de los minutos, La Gloria se empezó a sentir más cómodo en el campo de juego.

"Cuando intentamos jugar con la pelota llegamos con peligro. Nosotros hicimos un gran trabajo, estamos conforme y nos sacamos todos los nervios del debut", se sinceró Ricardo Ruso Schlotthauer.





La zona comenzó pareja, ambos se encuentran con un punto y ahora Instituto tendrá que visitar la ciudad de Diamante para medir fuerzas ante Atlético Diamantino: "La zona empezó pareja, debemos enfrentar un equipo desconocido y vamos a ir a buscar los tres puntos. Debemos dejar todo en cada paso y cuando un torneo empieza el objetivo de todos es ganar. Nosotros nos propusimos clasificar y será el premio mayor para este equipo, después ir paso a paso".





Sin olvidarse de la hinchada y de la gente que acompañó a Instituto en su primera presentación a nivel nacional en su cancha y ante un viejo conocido, como lo es Sportivo Urquiza, el DT expresó: "Estoy agradecido a la gente que fue a alentar y apoyar al plantel. Y a los que fueron a ver un espectáculo deportivo que estuvo a la altura y el nivel que se merece jugar este tiempo de certamen".