Cuota Simple: cuotas y rubros del reemplazo de Ahora 12

El jueves, el Banco Central terminará de confirmar la tasa en su habitual reunión de Directorio. Actualmente, la TNA del programa Ahora 12 es del 82,5%. Otra de las particularidades es que el programa se renovará de manera trimestral, indicó Ámbito.

El programa tendrá alcance nacional y estará disponible tanto en tiendas físicas como virtuales.

Contemplando los antecedentes del programa anterior, Ahora 12, los rubros con mayor participación son indumentaria, pequeños electrodomésticos y turismo. Según la consultora Ecolatina, las compras con planes de cuotas Ahora 12 tienden a explicar entre el 20% y el 25% de los consumos con tarjetas de crédito, lo cual da cuenta de su relevancia para los consumidores.

Tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresaron su apoyo al programa y lo definieron como “muy relevante para fomentar el consumo, la producción nacional y el empleo" y un “instrumento clave con cuotas a tasa preferencial”.

Ricardo Diab, secretario general de CAME, expresó: "El Ahora 12 para nosotros fue un motorizador del consumo. Lógicamente en esa época era sin interés y luego se fue modificando. Hoy por hoy surge esta herramienta que no es lo ideal para nosotros pero es importante, con una tasa del 85% que es mucho menor a cualquier préstamo personal y otro tipo de financiamiento". Luego agregó: "Es una posibilidad para estirar el dinero que hay en el bolsillo. Para nosotros también era importante saber si se podría agregar algunos productos, como por ejemplo el de la construcción pero en esta ocasión no es posible".

La necesidad de mantener este plan se debe sobre todo a la fuerte retracción del consumo que se busca amortiguar. En diciembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró una contracción de 2,4% frente noviembre (descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año).

De esta forma, se ratifica la tendencia bajista en el consumo dado que diciembre fue el sexto mes con variación mensual negativa. A pesar de esto, el IC varió 0,7% con respecto a diciembre de 2022 y acumuló en 2023 un crecimiento de 3,3% i.a., aunque, en términos absolutos, la pérdida de dinamismo vista en los últimos meses continuó profundizándose.

Esto se da en un escenario económico donde la inflación nuevamente sufrió una marcada aceleración y registró una variación mensual de dos dígitos. En diciembre, la variación mensual fue de 25,5%, con una interanual y/o acumulada anual de 211,4%, según explicó la CAC. En enero, se espera una retracción a los mismos niveles de manera heterogénea de acuerdo a cada rubro.

