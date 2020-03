Coronavirus: Yael Oviedo y sus cuidados en Madrid

Desde el año pasado la concordiense Yael Oviedo se estableció en Madrid para seguir forjando su carrera de futbolista, que la había catapultado a jugar en la Selección Argentina. La delantera tiene contrato hasta este año en el Rayo Vallecano para disputar la Liga Iberdrola

yael.JPG Coronavirus: la entrerriana contó como es la vida en España

La nacida en el barrio El Toronjal vive por estos días recluida en su departamento junto a su amiga, la salteña Ruth Bravo, que también viste los colores del equipo madrileño y defensora de la selección nacional. Sus días son atípicos después de una gran vorágine que tuvo como corolario el año pasado de disputar el Mundial de Francia, como de haber jugado la final de los Juegos Panamericanos.

“No estoy en el centro de Madrid, más bien vivo en las afueras, estoy cerca del club donde jugamos. Es una situación complicada pero tenemos que soportar todo lo que queda de esto. Hace más de 14 días que estamos en cuarentena. El gobierno nos pide que por favor nos mantengamos en nuestras casas, que solo salgamos por una necesidad. La policía está todo el tiempo en la calle controlando. Lo estoy respetando a rajatabla, por un tema de cuidado personal”, contó la goleadora a Ovación.

Claro está que el tema deportivo queda para un segundo plano respecto a esta pesadilla que viven los españoles, pero no obstante, desde el club se preocupa no solo por su rutina de ensayos, sino también de todos los aspectos generales. “No sabemos cuándo comenzarán los entrenamientos, obviamente que los profes nos envían una rutina de entrenamientos para hacerlos en nuestras casas. Tenemos todo planificado para mantenernos de la mejor manera. Poco a poco van pasando los días y nos vamos acostumbrando a esto nuevo para nosotros”, dijo Oviedo.

La carrera deportiva de Yael siempre fue en ascenso, desde que partió del club Nébel de Concordia. En 2011 llegó a Boca Juniors tras varias pruebas, en 2014 tuvo su experiencia en Brasil en el Foz Cataratas, mientras que su consagración llegó en la UAI Urquiza, donde defendió esos colores desde 2016 hasta que le llegó la oportunidad de probar suerte en el viejo continente. Primero fue el Granada de la segunda división y desde el año pasado en el Rayo Vallecano.

yaelmessi.jpg Yael junto a Messi en el predio de Ezeiza

“En el torneo estábamos 8ª a mitad de tabla, veníamos muy bien. Frenar este tiempo no sé cómo nos irá a repercutir cuando volvamos. Además no se sabe de manera oficial cuando terminará la cuarentena, así que hay que estar paciente”, expresó. Con la selección Yael tiene la experiencia de haber disputado el Mundial Sub 20, mientras que en la mayor debutó el 8 de marzo de 2014. Oviedo contó cómo son los días de encierro por estos días en el cual los casos de contagio se multiplican.

“Vivo con Ruth, que coincidimos jugar en la selección y también es compañera del club, por suerte estamos las dos juntas y al ser dos es más llevadero todo. Al compartir del club hacemos el mismo entrenamiento y se hace más ameno todo”, manifestó. Además con el alcance de las tecnologías, expresó que con la familia en Concordia tiene una comunicación diaria, “les digo que estén tranquilos, que acá estamos bien. Obviamente que ellos se preocupan por una, mi mamá es la que más se preocupa, todo el tiempo me está contando lo que pasa acá en España y le digo, ‘mamá estamos bien nosotros, no estamos cerca del centro donde se da todo esto’. Afortunadamente, en el lugar donde estamos nosotras el contagio dentro de todo es mínimo”. Por último la jugadora concordiense se refirió a las medidas que se tomaron en Argentina, respecto a la obligatoriedad de la cuarentena