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Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

19 de octubre 2026 · 16:33hs
Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

En cualquier galpón de Villaguay o de Nogoyá la charla de octubre arranca igual. Cuánto queda en el silo. ¿Cuánto se vendió? Y qué se hace con la plata que entró. El dólar oficial cerró a 1545 pesos el 1 de octubre de 2026 y esa calma cambiaria le cambió la cabeza al ahorrista. Ya no alcanza con guardar billetes en el ropero y esperar. Hoy el entrerriano que vende soja también pregunta por fondos, bonos y, cada vez más seguido, por activos digitales que hace tres años ni figuraban en la conversación.

Ese giro tiene una lógica bastante simple. Cuando el refugio clásico tambalea, la gente sale a mirar vidrieras. Y en esas vidrieras aparecen cosas nuevas, desde fondos en dólares hasta las criptomonedas de mayor capitalización. Muchos que nunca habían abierto una aplicación de inversión hoy buscan en Google el precio de Ethereum antes de ir a dormir, aunque sea por curiosidad. El 2 de octubre de 2026 la segunda criptomoneda del mercado cotizaba cerca de 2722 dólares. Pero el punto no es especulativo. El punto es repartir el riesgo para no quedar atado a un solo activo.

El ahorrista argentino sigue siendo conservador aunque cambió de herramientas

Los números lo muestran. Según datos de la cámara que agrupa a la industria, el 56,8% del patrimonio de los fondos comunes de inversión está en fondos money market y otro 36% en estrategias de renta fija. Traducido. Casi todo el dinero va a instrumentos de baja volatilidad. Los fondos de renta fija sumaron ingresos por casi 9,96 billones de pesos en lo que va de 2026, un salto del 52,4% contra diciembre de 2025. Y los fondos en dólares llegaron a 14282 millones al cierre de marzo, el 21,6% del total del sistema.

El argentino no se volvió audaz. Se volvió más exigente con su refugio.

El oro perdió brillo y dejó a más de uno mirando el tablero

Durante años el oro fue el refugio por excelencia. En enero de 2026 tocó un máximo histórico de 5595,47 dólares por onza. El 28 de septiembre de 2026 retrocedía hasta 4176,4 dólares, sus niveles más bajos desde agosto. Es una caída cercana al 25% desde el pico. El empujón vino de afuera, con petróleo caro, tasas altas en Estados Unidos y rendimientos del Tesoro a 10 años en máximos desde 2007. Un metal que no paga interés sufre en ese contexto.

Para el ahorrista local, que lo compraba como cobertura, la lección fue dura. Ningún activo es refugio para siempre. Ni siquiera el que tiene más de dos mil años de historia.

Lo digital también tiene su versión conservadora y crece rápido

Acá aparece un dato que pasa desapercibido. Dentro del mundo cripto también existen opciones pensadas para cuidar el valor, no para apostar. Según un informe de Binance Research, el 30% de los usuarios de la plataforma ya destina más de la mitad de su cartera a stablecoins, monedas digitales atadas al dólar. En 2020 esa proporción era apenas del 4%. El mismo estudio detectó que en economías con alta inflación hay usuarios que pagan hasta un 62% por encima del tipo de cambio oficial para acceder a ellas. Eso habla de una demanda real de cobertura.

Y los activos del mundo real tokenizados, que incluyen bonos, fondos monetarios y oro, sumaron 34180 millones de dólares al 15 de septiembre de 2026.

El productor entrerriano guarda soja pero ya piensa en otras cajas.

En el campo la diversificación tiene otra forma. El silobolsa sigue siendo la alcancía del productor, y no siempre por especulación. Un relevamiento reciente entre productores con soja sin vender mostró que casi siete de cada diez la retienen para pagar alquileres y otros gastos de la campaña. Apenas uno de cada diez espera una mejora del dólar o una baja de retenciones. La soja funciona como caja. El tema es que esa caja tiene costos. Sembrar soja de primera exigió en promedio 308 dólares por hectárea, y todo eso se pone por adelantado. Por eso empiezan a aparecer fondos que replican el valor del grano sin necesidad de embolsarlo.

El chacarero de Paraná o de Crespo mira con atención.

Repartir el riesgo ya no es cosa de especialistas

Los asesores repiten una fórmula casi manual. Un tercio en cobertura cambiaria, un tercio en instrumentos atados a la inflación y un tercio en liquidez. Sobre esa base, una porción chica de activos digitales aparece cada vez más en las carteras de perfil moderado. Datos de la bolsa Binance muestran que la plataforma concentra 53000 millones de dólares en reservas de stablecoins, una señal de cuánto capital elige quedarse en dólares digitales.

¿Alcanza con eso para medir todos los ahorros en cripto? No. Lo que sí cambió es la idea de que existe un único lugar seguro. En Entre Ríos ese aprendizaje llegó tarde, pero llegó. Se nota en la mesa del galpón.

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