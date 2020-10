Causa Etchevehere: cruce entre Pastor y Feinmann

Con ánimo explicativo, Pastor argumentó: “Me parece que vos ahí tenés un aspecto sucesorio muy complicado de explicar en televisión. Tenés ese aspecto, un par de denuncias penales, un sinfín de capítulos abiertos que no sé cómo terminan. Obviamente hay una mirada, temprano hablé con Luis Miguel Etchevehere, y él sostiene eso, y después hablamos con Dolores”.

Sin medias tintas, Feinmann denostó a los militantes de la agrupación que lidera Juan Grabois: “Yo los llamo delincuentes. Después ponele el nombre que quieras, Proyecto Artigas, Proyecto Néstor Kirchner, Proyecto Cristina, Proyecto Grabois, no sé. Pero estos son cien delincuentes. ¿Qué harías si se te meten 100 delincuentes en tu casa? Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo". Luego, Facundo contestó: “Yo entiendo la mirada que tenés. Obviamente hay que esperar que falle la Justicia”.

Pero las chicanas de Eduardo no cesaron: “Capaz que yo pretendo vivir en un país muy distinto al tuyo, Facundo. Muchas veces me enojo con vos porque yo pretendo vivir en otro país, distinto al tuyo. Te veo un poquito afecto a estas circunstancias, las dejás pasar, las relativizás y hay cosas que son blanco o negro. No hay grises en esto. Grabois es un delincuente”.

feimann.jpg Causa Etchevehere

“Yo no soy afecto a nadie, soy periodista. El mismo juez Flores de la causa reconoció que no sabía del tema. Creo que hay que esperar el fallo de la Justicia. Imaginate si vamos a tener el país parado por un problema de herencia”, respondió Pastor.

El debate técnico entre los dos periodistas fue subiendo de tono hasta que Eduardo Feinmann se retiró del aire para dejarle el espacio a Facundo Pastor: “Quedate tranquilo, el equivocado siempre soy yo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo, sé que no lo dijiste, pero sé que lo pensás”.