Carlos Cuenca a empleados del CGE: "Estoy dispuesto a escucharlos"

El nuevo presidente del CGE se presentó ante el personal, destacó el honor de su designación y convocó al diálogo, el acompañamiento y el trabajo colectivo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, convocó al personal del organismo en el hall del edificio central para presentarse y compartir un mensaje de acompañamiento e invitación al trabajo colectivo.

"Es un honor y un verdadero orgullo la responsabilidad que me ha delegado el gobernador Rogelio Frigerio al designarme como nuevo presidente del CGE. Es un gusto saludarlos en este lugar tan emblemático del consejo y quiero contarles que me voy a tomar el tiempo de ir a visitarlos oficina por oficina", expresó el presidente en su primer contacto con el personal que se desempeña en el edificio central.

Diálogo

"Soy una persona que cree en las relaciones personales, en el diálogo, en el consenso y en las construcciones colectivas. Van a encontrar en mí una persona dispuesta a escucharlos", manifestó el flamante titular de la área educativa.

"Quiero que todos nos sintamos orgullosos del CGE, al que ustedes dedican mucho tiempo de su vida; yo haré lo mismo. Vamos a hacer todo el trabajo necesario para estar a la altura de las circunstancias que se requiere y amerita la situación", agregó.

Finalmente, invitó a fortalecer el trabajo colectivo y dejó en claro su disposición al diálogo. "Los invito a trabajar a todos en equipo y también decirles que a partir de este momento quedo a disposición de todos ustedes", concluyó.

En la jornada de presentación acompañaron trabajadores de todas las áreas del Consejo General de Educación, funcionarios, como así también estuvieron presentes representantes gremiales.