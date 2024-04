Ángel Di María vería complicada su vuelta a Rosario Central

Asimismo, Paredes relató cómo fue el momento en que, mientras concentraba con la Selección Argentina, Di María fue notificado del hecho: "Empezó a sonar el teléfono a las 7.30 u 8 de la mañana. Yo no vi para quién era la llamada y me volví a dormir. Al rato me despierto y él estaba sentado en la cama, medio llorando. Primero me desperté todo cagado, porque no sabía lo que le había pasado, y ahí me contó".

Las historias en redes sociales de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, parecen fundamentar esta preocupación familiar respecto de un regreso al país. "El derecho a vivir en paz", publicó en las últimas horas junto a un video de su hija andando en monopatín por las costas de Lisboa. A pesar de todo lo sucedido, su hija compartió un viejo video junto a su padre, en el que le enseñan a decir "¡Vamos Central!", algo que ilusionó a los fanáticos y mantiene aún viva la llama del posible regreso.

Benfica quiere renovarle

En medio de toda esta situación, la posibilidad de una extensión contractual en Benfica se mantiene latente y podría ser la estocada final para el "operativo retorno" de Di María a Rosario Central.

En el club están claramente al tanto de la situación que el futbolista y su familia vivieron en el marco de las amenazas en Rosario y podrían ofrecerle una renovación contractual para que se quede en Portugal.

Sabido es que Fideo es ídolo en Benfica y todos los fanáticos desean que el jugador extienda su estadía allí antes de que finalice su contrato, a mediados de 2024. Por lo pronto, nada está dicho y Benfica tampoco le acercó una oferta de renovación, pero lo cierto es que el interés es innegable y la situación puntual de las amenazas podrían acelerar los tiempos.

En la AFA son cautos

Más allá de que Rosario Central es el principal interesado en lograr el retorno de Di María al fútbol argentino, desde la AFA también apostaban a un regreso que potencie la liga local, además de permitirle al jugador cerrar su carrera en el club de sus amores. Así, hasta ahora todo era optimismo en la casa madre del fútbol argentino

Esa sensación cambió rotundamente después de las amenazas, aun a pesar de las detenciones y los avances en la investigación logrados por las fuerzas de seguridad. Para colmo, la posibilidad de una oferta de renovación en Benfica poco hace pare revertir esa sensación. Así, lo que antes era optimismo ahora es cautela, tanto de parte del Canalla como desde AFA.