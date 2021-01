Alacranes, dengue y Covid-19: recomendaciones

Por otro lado recomendó a la población colocarlos, con mucho cuidado, dentro de un frasco (para esto poner el frasco boca abajo y manipularlos con un cartón, papel o pinza sin matarlos, tapar el frasco con una tapa con pequeños agujeros) y acercarlos a la subsecretaria de Ambiente que funciona en calle 25 de Junio, al lado del Teatro 3 de Febrero; a la dependencia municipal de calle Churruarín y Ayacucho, a la Dirección de Epidemiologia de la Provincia o al hospital materno infantil San Roque.

“Cuando se reúne una cantidad suficiente, se envía al Instituto Malbrán donde se elabora la antitoxina que luego es repartida en todos los hospitales del país para el tratamiento de los casos moderados o graves de picaduras, que generalmente se da en niños”, indicó.

Sobre el modo de extracción del veneno, Saavedra señaló que se han modernizado las técnicas. “Antes se sacrificaba al alacrán sacándole la gandula del aguijón, pero ahora se conservan, se lo alimenta y se le hacen hasta tres extracciones, cada 15 días, que es el periodo en que genera nuevamente la toxina”, explicó.

Este procedimiento se comenzó a realizar allá por 2001 en Epidemiología del hospital San Roque, desde ese momento se trabaja con el Malbrán para fabricar la antitoxina.

Alacran.jpg

Como identificar a alacranes venenosos

“Hay que fijarse en el tipo de pinzas y no en el color, que depende del hábitat. Los más venenosos son los de pinzas finas, el otro de pinzas gruesas -generalmente más oscuro- pica pero no tiene la neurotoxina que sí tiene el de pinzas finas, generalmente marrón”.

Prevenir su proliferación

Para que no ingresen al hogar es conveniente poner rejillas sanitarias o mosquitera en los desagües.

Mantener la casa libre de insectos como grillos y cucarachas, que son su alimento.

“Los productos insecticidas no son efectivos para matar alacranes ya que son arácnidos”.

Cómo actuar ante picaduras

“Lo primero que se debe hacer es poner hielo sobre la picadura y llevar a la persona rápidamente al hospital, si es un niño al materno infantil San Roque. Los cuadros se desencadenan en las primeras horas. En adultos, se debe tener mucho cuidado con las personas hipertensas porque la toxina acelera la presión y puede agravar ese cuadro”.

Covid19 Cerebros1.jpg

Coronavirus Covid-19

Sobre el aumento de casos Saavedra admitió que era previsible. “En diciembre hubo despedidas de año, luego las fiestas. Se sabía que los casos iban a aumentar debido a los contactos sociales”.

Por otra parte indicó: “En una investigación en la que participo, habíamos simulado, a través de un modelo computacional, tres perores escenarios producto de las fiestas y era esperable un aumento ya que la mayoría de los contagios se dan de persona a persona, por lo que todo lo que sea cercanía, sin las medidas de protección, conllevan más riesgo de contraer la enfermedad”.

Asimismo señaló: “Hay muchos casos asintomáticos o de cuadros leves positivos y, si esa persona no usa barbijo y estamos en una juntada en espacio cerrado, es muy factible que contagie. Se dan en domicilios. Uno elimina el virus por la respiración; en lo que se exhala van las partículas virales que se acumulan en los espacios cerrado y las respira otra persona”.

En cuanto a las medidas de prevención siempre es dable recordar “No compartir elementos como vasos, cubiertos, bombillas o toallas”.

Expectativas

“Creo que los casos irán bajando porque, con el verano, la gente se reúne en espacios abiertos. Para esto se deben respetan las medidas de higiene y distancia. También es importante avisar al círculo de contactos cuando una persona comienza con síntomas, para que se aíslen y controlen, no sigan desparramando el virus. Si todos nos cuidados podremos disminuir los casos graves”.

Vacunación

“Se va haciendo por etapa y escalonada. La Sputnik V es una vacuna complicada de inocular por su temperatura de conservación, se debe vacunar a no más de 30 minutos de descongelada pero se está aplicando bien”.

Aedes.jpg

Aedes Aegypti: dengue

“Después de las lluvias hay que revisar los patios y vaciar todo lo que haya acumulado agua. Lo que no me sirve lo tiro y lo que me sirve, como un tanque con agua, lo tapo. En el caso de las plantas en agua, evita jarrones y utilizar arena húmeda o tierra, cambiar el agua en abrevaderos de animales para que no nazca el mosquito vector (aedes aegypti)

“Es más fácil y da más resultado eliminar un criadero de mosquitos que fumigar”. En efecto Saavedra recordó que lo que se utiliza para fumigar son químicos que, a la larga, traen otros problemas de salud. “No es conveniente depender de fumigaciones para eliminar el moquito. Es bueno apelar a los controles naturales o biológicos. Pero, con las fumigaciones, matamos aguaciles y otros insectos que se comen los mosquitos”, advirtió.