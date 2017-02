Sigue el juicio a Chiara Díaz y se iniciaron las testimoniales

La Cámara de Senadores constituida en Corte de Justicia resolvió por mayoría simple dar continuidad al juicio político contra el vocal del STJ Carlos Chiara Díaz.





En la mañana del lunes y tras la presentación de un escrito por parte del abogado del vocal, doctor Guillermo Brunner, donde se expresaba la decisión del juez de renunciar a su cargo a partir de mayo, los senadores tomaron juramento a los testigos e iniciaron las audiencias testimoniales.





Por 10 votos contra 7, los senadores oficialistas lograron imponer su moción de rechazar el pedido de Chiara Díaz para suspender el juicio político por, al menos 25 días, debido a su delicado estado de salud.





El bloque de Cambiemos propuso posponerlo una semana alegando que se veía vulnerado el derecho de defensa al tener el vocal un problema de salud. Al argumentar esta moción, el presidente del bloque, Raymundo Kisser, citó el antecedente del TOF de Paraná formuladas por Díaz Bessone en la causa Harguindeguy, a la que dieron lugar.





Por su parte el FPV cuestionó el certificado médico que extendió el hospital italiano de Buenos Aires por no tener diagnóstico concreto. Además le recordaron a Kisser que Bessone estaba "en estado vegetativo", que no es el caso de Chiara Díaz, y que éste es un juicio político y no uno penal.





También señalaron que Guillermo Brunner, abogado defensor del magistrado, no está presente este lunes en el recinto "por decisión propia".





Al someter a votación ambas mociones –por el rechazo una, y por la suspensión por una semana, la otra– el senador Héctor Blanco votó junto a los senadores del FPV, para rechazar el pedido de suspensión y dar continuidad al juicio político. Esta postura se impuso por 10 votos contra 7.





Cambiemos pidió un cuarto intermedio de media hora, moción que fue puesta a consideración de todos los senadores y finalmente fue rechazada.





De este modo, se tomó juramento a los testigos que comparecerán este lunes y se dio inicio a las audiencias testimoniales de Elena Salomón, secretaria de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Marcos Solari, Sergio Da Silva, Ana Linares Quintana, Pablo Lico, todos de la Universidad de Belgrano. Estos testigos fueron propuestos por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados. Para la tarde se prevén las declaraciones de testigos aportados por la defensa técnica de Chiara Díaz.





Fuente: APF