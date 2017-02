"Quiero que pague por todo lo que me hizo", pidió una chica

Otro paso hacia la prisión: la tercera jornada del juicio contra el periodista y publicista , Gustavo Alfonzo, sumó un nuevo testimonio que lo incrimina en la trata sexual de menores. Una chica que hoy tiene 17 años, relató episodios que reafirman el proceder del acusado para mantener bajo su órbita a chicas jóvenes, el suministro de drogas y el cobro de dinero por parte de hombres que mantenían relaciones sexuales con ellas.

Cautiverio, violencia, esclavitud y comercio sexual, son los elementos que aparecen en cada causa por trata de personas, y esta no es la excepción. Pero éstos no tienen la característica de un rapto, un secuestro, un calabozo y una fila de hombres que pasan a violar a una mujer, como se observa en las películas. Acá la realidad es otra: pobreza extrema, maternidad adolescente, peleas y distanciamiento de la familia, consumo de drogas, promesa de trabajo, ropa y celulares, engaños, amenazas, hasta la naturalización de la prostitución como lugar que ocupan en el mundo.

Una chica declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, y su testimonio de lo que vivió coincide con el modus operandi de Alfonzo: tenía 15 años y una hija; por esos días de octubre de 2014 se había peleado con su mamá, una chica (que es la víctima de la causa) la contactó con el periodista; fue a la radio FM donde trabajaba y acomodaba papeles; luego, otra mujer del entorno de Alfonzo le dijo: "Tengo un trabajo para vos"; el acusado le mencionó el "Grupo de las 10" y la invitó a integrarlo; había que ir a un lugar a tener relaciones sexuales con hombres; ella no aceptó.

El inicio del testimonio ya fue un golpe para el imputado, que no presenció la declaración: "Quiero que pague por todo lo que me hizo", dijo la adolescente cuando juraba decir toda la verdad, como introducción a lo que contaría a continuación.

Una noche fueron a un boliche, con Alfonzo y otras chicas. "Él me dio para tomar. Tomé y después no me acuerdo nada más, no sé si tenía algo, pero me olvidé de todo. Solo recuerdo que me desperté y estaba tirada en un sillón en el departamento de Alfonzo, me sentía dolida, y estaba él en un sofá con una rubia teniendo relaciones", dijo la chica.

En el boliche, la adolescente observó a la víctima "iba al baño con una bolsa transparente con cocaína, Alfonzo se la pasaba a ella y a otra chica en el baño", y que "a ella la llamaban por teléfono y la pasaban a buscar por la puerta del boliche", por lo cual "recibían plata ella y Alfonzo". Pero también vio cuando la chica le reclamaba al hombre por lo que le debía: "Alfonzo le prometió varias cosas a ella, pero le debía plata. Yo veía que a las otras chicas les daba plata, y a ella le quedaba debiendo". A su vez, la testigo contó que el acusado "arregló con ella para que se acueste con el que le prestaba el departamento".

Consultada si ella también era prostituida por el acusado, dijo: "Me ofreció, pero no". El hombre le había preguntado: "¿Querés trabajar con el Grupo de las 10? Vos tenés una parte y yo también".

Sobre cómo llegó a vincularse con el acusado, la testigo contó: "Yo estaba con ellos porque estaba peleada con mi mamá, después me arreglé. Lo tomaba como un lugar para estar mientras tanto. Tenía miedo de que Alfonzo me hiciera algo mal, a veces veía que le gritaba (a la víctima), y si yo hacía algo malo me iba a hacer algo porque tenía muchos contactos".

Incluso, la joven observó que Alfonzo la amenazaba a su amiga y hasta le cuestionaba su maternidad: "A ella le decía malas palabras, la amenazaba porque le daba plata para el hijo y ella se lo gastaba para ella. Le decía que la iba a prender fuego, que no se iba a salvar. Él la echó varias veces, pero ella volvía, se escapaba de la casa". Por último, la chica se refirió al famoso audio que circuló por internet, donde se escucharía la voz de la víctima, que la menciona a la testigo como quien mantuvo relaciones con hombres del poder político. Dijo que hace poco escuchó el audio pero que a los políticos mencionados ella no no los conoce. "La única vez que los vi fue por televisión".





Testigos del entorno

El tío de la víctima, Francisco Escobar, declaró en el juicio, donde relató cómo su hermana rescató a la hija, la noche que junto a un policía fue a buscarla al dúplex donde vivía Alfonzo. El testigo se refirió al problema que tuvieron con el extitular del Copnaf de Concordia, el abogado Fernando Rouger, a quien la madre de la víctima mencionaba públicamente por su mal desempeño en el organismo, donde la chica había estado un tiempo. Escobar recordó: "Estaba preocupado porque mi hermana hablaba mucho de él, y me pidió que le dijera que dejara de hacerlo porque si seguía molestándolo con los comentarios la próxima vez la iba a agarrar a trompadas".

El mozo de un "restopub" de Concordia a donde concurría Alfonzo, Ariel Bordagaray, fue citado a declarar por la defensa. Contó que el hombre tenía cuenta corriente en el local, y que iba siempre acompañado de hombres y mujeres, quienes se movían libremente. Consultado por la edad de las mujeres, dijo: "Eran grandes". Le preguntaron por la edad, y aclaró: "17, 18 años". Ante la contradicción, se explicó: "Allá en Concordia, las chicas de 13, 14 años ya tienen un lomazo impresionante".

También prestó testimonio la cuñada de Alfonzo, Gisela Zárate. Contó que una vez fue al dúplex a donde se había mudado el novio de su hermana, porque le ofreció una changa para planchar ropa; que allí estaba la víctima de la causa, quien le pareció "mayor de edad, autónoma".

Lo llamativo, es que la mujer es promotora de derechos del Copnaf: "Le enseño a los jóvenes a manejarse en la vida en sociedad". Sin embargo, no le llamó la atención la presencia de la chica, madre de un bebé, en la casa del cuñado. Incluso contó que dialogó con ella, quien le dijo que estaba conversando por mensaje con un psicólogo del Copnaf que "le tiraba onda", pero no le creyó. "Yo no sabía la edad de ella", insistió Zárate.

Por otro lado, declaró Matías Pereyra, un organizador de eventos de boxeo en Concordia y agente técnico (cocinero) de la Policía.

El hombre aseguró que estuvo en un cumpleaños de su amiga en una quinta, donde nunca estuvo Alfonzo, pero sí la víctima de la causa. Incluso quiso presentar como prueba una foto tomada en la quina de Pietroboni, "donde se la ve a la chica tomando alcohol, estaba bien, con familias, y no está Alfonzo". No se la aceptaron, y agregó: "Me han ensuciado con nombre y apellido, quiero limpiar mi nombre". "Este no es el ámbito para hacerlo", le aclaró López Arango.





Resumen del juicio

El lunes declaró la víctima de la causa, que hoy tiene 18 años, en Cámara Gesell. Ratificó la historia que había contado al ser rescatada: que fue secuestrada, golpeada y prostituida por Alfonzo. Luego declaró su madre, María Cristina Escobar, quien contó la búsqueda de su hija durante 20 días, y el día que la fue a buscar al departamento de Alfonzo en la zona norte de Concordia, así como lo que se enteró después de lo que vivió la adolescente.