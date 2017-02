Alfonzo quedó más complicado tras el tercer día de juicio

La tercera jornada del juicio contra el periodista y publicista, Gustavo Alfonzo, sumó un nuevo testimonio que lo incrimina en la trata sexual de menores. Una chica que hoy tiene 17 años, relató episodios que reafirman el proceder del acusado para mantener bajo su órbita a chicas jóvenes, el suministro de drogas y el cobro de dinero por parte de hombres que mantenían relaciones sexuales con ellas.





Una chica declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y su testimonio de lo que vivió coincide con el modus operandi de Alfonzo: tenía 15 años y una hija; por esos días de octubre de 2014 se había peleado con su mamá, una chica (que es la víctima de la causa) la contactó con el periodista; fue a la radio FM donde trabajaba y acomodaba papeles; luego, otra mujer del entorno de Alfonzo le dijo: "Tengo un trabajo para vos"; el acusado le mencionó el "Grupo de las 10" y la invitó a integrarlo; había que ir a un lugar a tener relaciones sexuales con hombres; ella no aceptó.





Caso Alfonzo.jpg Risas. Durante la declaración de la madre de la víctima, Alfonzo hacía gestos de desmentida.



Una noche fueron a un boliche, con Alfonzo y otras chicas. "Él me dio para tomar. Tomé y después no me acuerdo nada más, no se si tenía algo, pero me olvidé de todo. Solo recuerdo que me desperté y estaba tirada en un sillón en el departamento de Alfonzo, me sentía dolida, y estaba él en un sofá con una rubia teniendo relaciones", dijo la chica.





También contó como veía que la víctima en esta causa era obligada a mantener relaciones sexuales con clientes. Consultada si ella también era prostituida por el acusado, dijo: "Me ofreció, pero no". El hombre le había preguntado: "¿Querés trabajar con el Grupo de las 10? Vos tenés una parte y yo también".





Por último, la chica se refirió al famoso audio que circuló por internet, donde se escucharía la voz de la víctima, que la menciona a la testigo como quien mantuvo relaciones con hombres del poder político: "Hace poco que escuché el audio que ella decía que yo me iba con Enrique y Mauro, pero yo no los conozco, la única vez que los vi fue por televisión", aseguró.