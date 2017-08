Cerca de 300 uniformados custodiarán a Macri en Gualeguaychú que realizará el clásico timbreo

Gualeguaychú ya entró en clima por la visita que realizará este sábado el presidente Mauricio Macri, quién llegará para participar de un acto político, recorrerá un barrio para realizar el clásico timbreo y no se descarta que pueda contactarse incluso con las autoridades municipales.





En medio de todas estas actividades, se dispuso un fuerte operativo de seguridad compuesto por cerca de 300 efectivos de la Gendarmería, Policía Federal, Policía de Entre Ríos, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.





Macri llegará a Gualeguaychú cerca de las 10.30, donde tiene previsto participar del acto junto a los precandidatos de la lista 502 C de Cambiemos , encabezada por Atilio Benedetti.









Si bien no es oficial, se conoció que institucionalmente al presidente no se desagradaría la idea que, en caso de solicitarse, no habría inconvenientes en saludar al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio de extracción justicialista y ligado con el Frente para la Victoria.





Por otra parte, se indicó que está guardado bajo siete llaves, el barrio dónde Macri irá a realizar el clásico timbreo donde incluso está previsto que tenga un mano a mano con distintos vecinos de la Capital del C arnaval





Las instrucciones de la custodia presidencial, desde que se cambiaron las autoridades por distintos incidentes que sufrió el mandatario en algunas ciudades, son claras: que se realicen dos círculos de seguridad. El más cercano al mandatario estará controlado por la Gendarmería, en tanto que el segundo por la Policía de Entre Ríos. El resto de las fuerzas aportarán uniformados y móviles.





Miembros de Inteligencia de las fuerzas de seguridad monitorearon las ciudad en las últimas horas con el fin de establecer la posibilidad concreta que exista algún tipo de movilización o reclamo de sectores políticos o gremiales. Hasta la noche de este viernes, no había surgido ninguna información que confirmara tal situación.

La actividad está prevista para que se inicie alrededor de las 11 en el Club Central Entrerriano. Además, desde la coordinación del acto, se confirmó aque el ministro del Interior Rogelio Frigerio también participará de la jornada, junto a legisladores nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios de la actual administración nacional.