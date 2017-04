Un testigo amenazó al acusado de matar al hijo de un narco

Ramón Alejandro Rodríguez, de 20 años, alias Pistola y Bigote, que comparece acusado del delito de Homicidio simple por el crimen de Cristian Ramón Sterz, alias Concordia, ocurrido el 31 de marzo de 2015 alrededor de las 6.30, en zona de calle Ruperto Pérez y Bouchard, en barrio Villa Mabel de Paraná, escuchó cómo el principal testigo de cargo en su contra le advirtió, dirigiéndose a todos los presentes: "Si lo hizo lo tiene que pagar; si no lo va a pagar por las malas".









El Tribunal de Juicio, integrado por Elisa Zilli, Elvio Garzón y Alejandro Grippo; los fiscales, Juan Malvasio y Santiago Brugo; la querellante particular, Corina Beisel; los defensores públicos, Jorge Balbuena y Jorge Sueldo, los efectivos de Alcaidía y el público presente, entre los que se encontraban familiares del imputado y la víctima, escucharon sorprendidos la clara advertencia que expresó el testigo Facundo Fernando Carlos Vallejos a Rodríguez. Hoy a las 6.30 se hará una inspección judicial en el lugar del crimen con Vallejos como único testigo.









***

Olvido













Vallejo es el principal testigo de cargo de Fiscalía. Ayer, en el comienzo del debate por el crimen ocurrido el 31 de marzo a las 6.30, en calle Ruperto Pérez y Bouchard, en Paraná, Vallejo reconoció que los fiscales le dieron un papelito con información, que no fue revelada en la audiencia. Ante la pregunta de la defensa, a cargo de Balbuena y Sueldo, respecto de quién le dio el papelito respondió: "Me lo dio Fiscalía, pero me olvidé de traerlo. Salí apurado, mi papá me dijo 'mijo (sic) tiene que ir a declarar', salí y me lo olvidé en un cajón", publicó el sitio web Testigo Falso.













***

El futuro ya llegó













Vallejo comenzó su testimonio equivocando la fecha del hecho. No por unos días, unos meses o un año antes o después del crimen, sino que lo ubicó en el futuro. "El 25 de octubre de 2017 estaba con Concordia en la calle, no recuerdo el nombre, estaba en Villa Mabel tomando porrón y de repente aparece este pibe y le mete tres puñaladas a Concordia, lo corrí pero no lo pude alcanzar". Ante una repregunta de los fiscales para que aclarara la fecha, Vallejo no se amilanó y respondió: "El 25 de octubre, me acuerdo, como a las 6.30 porque tenía un papel que tenía que traer pero me lo olvidé".





Vallejos reconoció que fue junto "con los gurises de la villa, con Perpeto, a sacarlo de la casa (a Rodríguez)" y aclaró: "Fui porque quería que pague, porque mató a un pobre loco que lo tocabas y se caía. Éramos como 10". Otro punto que generó suspicacias respecto de la veracidad de los dichos de Vallejos consistió en que manifestó: "El apellido de Masito me lo enteré en Fiscalía". Masito es Maximiliano Schamer, que declaró después de Vallejos. Este dijo que estuvo con Masito y otro joven, tomando cerveza antes del crimen de Sterz, lo que fue corroborado por Schamer.









***

Cuchillos









Ambos testigos reconocieron que Rodríguez era de portar armas blancas. Schamer eludió responder porqué andaba armado Rodríguez y esbozó: "Capaz para defenderse". Vallejo fue más explicito. Dijo que era para robar. Así, recordó: "Andaba con ellos y ellos siempre usaban cuchillos para robar y todas esas cosas. Yo me abrí de la banda" terminó reconociendo, y explicó: "Fue porque no quise saber más nada".





Schamer sostuvo que Sterz era un hombre con problemas motrices, que no podía defenderse de un ataque, y añadió que "con un par de copas encima, menos", en alusión a que aquella madrugada la víctima, alrededor de las 5, le pidió un envase descartable para trasvasar una cerveza. También recordó que junto a Vallejos acompañaron a Sterz hasta la esquina de calle Almirante Cochrane y no lo volvió a ver. También dijo que vio a Rodríguez alrededor de las 5 a dos cuadras del lugar del hecho, cuando iba caminando por la calle.









***

"El Viejo" Sterz









Roberto Sterz, conocido como El Viejo, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de fabricación de estupefacientes en campo propiedad del empresario narcotraficante Vicente Bioletti, hoy cumpliendo una condena de seis años de prisión. Sterz fue considerado el jefe de la banda, recibió la pena más alta, junto a Claudio Pascual Luna, quien estaba prófugo y fue arrestado en 2016 juzgado y condenado. El cuidador del campo, Ramón Palavecino, recibió tres años de prisión efectiva. Sterz solicitó ser incorporado al Régimen de Salidas Socio Familiares y luego al de Semilibertad para trabajar en un comercio, propiedad de su hijo en la ciudad de Paraná.