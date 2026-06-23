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Un motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de la retroexcavadora

Un conductor ebrio al mando de una retroexcavadora fue detenido en Concordia tras provocar múltiples choques, herir a dos personas y casi arrollar a un motociclista.

23 de junio 2026 · 08:51hs
Un motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de la retroexcavadora

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelaron la magnitud del peligro vivido este lunes por la tarde en la zona noroeste de Concordia, donde un conductor ebrio al mando de una maquinaria pesada estuvo a punto de provocar una tragedia fatal. En el video, aportado por vecinos de la zona, se observa cómo un motociclista logró evitar por apenas centímetros ser alcanzado por la pala frontal, en una maniobra desesperada justo a tiempo para no quedar debajo de la estructura del vehículo vial.

El registro fílmico muestra la trayectoria irregular de la máquina, permitiendo ver el momento exacto en que el motociclista advierte el peligro y consigue apartarse de su camino. Este incidente fue parte de un raid descontrolado que comenzó en la Ruta Provincial Nº 4, cuando la retroexcavadora giró hacia la calle Paula Albarracín de Sarmiento y embistió violentamente a un Fiat Siena blanco, causándole daños totales.

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A medida que pasan las horas, los nuevos elementos visuales confirman la peligrosidad de la secuencia, que incluyó múltiples choques y daños materiales en distintas calles de la ciudad. La marcha errática del conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, terminó con su detención por parte de la policía, pero no antes de que dos personas debieran ser hospitalizadas como consecuencia de los impactos previos.

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Impactante video

Motociclista conductor retroexcavadora
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