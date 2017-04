No hay registro de que Araceli haya cruzado a Brasil

Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de caminos y peajes por donde el camionero dijo pasar, a partir de su declaración, en la que dijo haber llevado a Araceli Fulles y a un joven llamado Gastón durante un trayecto y que ellos le dijeron que el destino final era Brasil.





En principio, por la información con la que cuentan los investigadores Araceli no cruzó por ningún paso fronterizo legal pero no se descarta que haya podido salir del país sin ser registrada. Esta versión contradice la de la familia, que sostiene que ella no pudo haberse ido por su propia voluntad.









Su declaración fue enviada a la Unida Fiscal Nº 2 de San Martín a cargo de la doctora Graciela López Pereyra, quien podría ordenar una ampliación de la declaratoria en esa sede judicial.





El camionero, que conduce una unidad de transporte internacional, en el trayecto Buenos Aires-San Pablo y viceversa, afirmó que la chica a quien transportó el día 3 o 4 de abril hasta Ceibas se trataría de Araceli y el chico que la acompañaba "se hacía llamar Gastón". Pero el rostro de la joven es bastante común y pudo haberla confundido con otra.





Si realmente era ella a quien llevó, hecho que aún no pudieron comprobar los investigadores, la pregunta es por qué se fue así de su casa, si está siendo amenazada por alguien, si se está escapando de alguna situación en la que se sentía en peligro -una deuda por drogas quizá-, o quién es la persona con la que está y si está con ella por su voluntad.





Pero no está comprobado que sea Araceli, el chofer pudo haberla confundido con alguna chica parecida, por lo que no se descarta ninguna hipótesis y se siguen realizando diversos operativos.





El 1º de abril a las 14.37 apareció la última actividad de Araceli en las redes sociales: "Con el Ñerii. Te quiero banda Braii", dice el texto de la selfie de la joven acompañada de un hombre al cual su entorno desconoce. Esa noche fue a un asado con amigos, alguien la llamó a las 2.30 y se fue. A las 7 ella se comunicó con su mamá para que pusiera el agua para el mate pues estaba yendo a la casa pero nunca llegó. Desde los primeros días su familia sostuvo que podía ser víctima de un red de trata y que desconfiaban de todos.