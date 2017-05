Dieron otra oportunidad al dueño de los perros que mataron a una mujer

El dueño de los dos Rottweiler que mataron a Susana Brioni en Bajada Grande el 10 de abril de 2011 tendrá una nueva oportunidad de cumplir con la Justicia.









Silvio Gaitán, quien recibió en 2015 una pena de tres años de prisión condicional por el delito de Homicidio culposo, no cumplió con lo pautado, así que para no perder la libertad de la condena se le dio por no computado el año que llevaba y tendrá que comenzar nuevamente.









Según supo UNO, Gaitán, de 67 años, se había comprometido en 2015 a cumplir como normas de conducta no tener en su casa animales peligrosos. Según la denuncia de vecinos, el hombre tiene perros otra vez en su casa y son de los denominados peligrosos.









La fiscal coordinadora, Carolina Castagno, le pidió al juez Pablo Vírgala que le revoque la condicionalidad de la pena, ya que Gaitán no viene cumpliendo.









El defensor Boris Cohen rechazó el planteo de revocación y solicitó que la misma sea confirmada.









Cohen sostuvo que los animales no son peligrosos y aseguró que no atacaron a nadie ni se encuentran en la calle. Si ahora Gaitán no cumple puede terminar en prisión.