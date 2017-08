Denunciaron a un abogado de Gualeguaychú por supuesta prostitución y corrupción de menores

Revista Análisis por supuesta prostitución y El reconocido abogado, historiador y excandidato a gobernador por la Ucede, Gustavo Rivas, que reside en la ciudad de Gualeguaychú , quedó en la mira de la Justicia entrerriana tras la denuncia periodística de lapor supuesta prostitución y corrupción de menores , que motivó al fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, a abrir una causa de oficio.









Entre las primeras medidas el funcionario ordenó un allanamiento en la vivienda particular de Rivas, que se extendió entre la mañana y la tarde de ayer, donde se encontraron más de 100 videos VHS e innumerables fotografías.









Las actuaciones estuvieron a cargo de la fiscal Martina Cedrés, y de acuerdo a la información que trascendió, en los próximos días los operativos seguirán en una casa de fin de semana que tiene en Pueblo Belgrano.









Al respecto Rivas dijo a Radio Máxima: "Estoy sorprendido pero muy tranquilo. Tomé conocimiento de esto en la noche del miércoles y después me puse en contacto con mis hermanos para alertarlos del mal momento que iban a pasar. Pienso seguir con mi actividad normal y por ahora le he comunicado la situación al abogado Raúl Jurado".









El abogado aclaró que no había leído la denuncia periodística en su totalidad, pero que siempre había estado en contacto con jóvenes durante toda su vida por la docencia, carrozas, el deporte y otras actividades.









"No hay nada de cierto en lo poco que he leído de lo publicado. Cualquier persona que me conoce sabe que soy una persona de bien. No encuentro explicaciones, qué motivos pueden haber para hacer esto, que jamás imaginé", se defendió.





Según la denuncia de la Revista Análisis durante 40 años (1970 - 2010) pudo haber corrompido a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, preferentemente de bajos recursos, con una modalidad perversa y manipuladora.









"Les pasaba videos pornográficos; los masturbaba; les practicaba sexo oral; se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano, en encuentros semanales en su casa. Nunca nadie lo denunció ante la Justicia", indica la investigación.