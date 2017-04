Confirman que Pavón será imputado como coautor del crimen de Micaela

Néstor Pavón, el dueño del lavadero de camiones detenido por el femicidio de Micaela García en la Gualeguay, será imputado por la Justicia como coautor del homicidio de la joven luego de haber sido implicado en el hecho por el principal acusado, el violador Sebastián Wagner.





El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, aclaró este lunes que "aun no se le ha tomado declaración" a Pavón ya que la fiscalía "le amplió la imputación" de encubrimiento agravado a "homicidio triplemente calificado por alevosía, femicidio y criminis causa".





Según García, el dueño del lavadero "era considerado encubridor por haber ayudado a Wagner en su huida, pero ahora se lo está acusando también como coautor del hecho principal".





"La declaración de Wagner confirma las sospechas que teníamos sobre el verdadero rol de Pavón en el hecho. Está probado que Wagner y Pavón estuvieron juntos esa noche y para nosotros era raro que después de haber estado con Wagner y haberlo ayudado a escaparse, justo en el momento de los hechos, Pavón estuviera ausente", indicó el procurador en declaraciones radio Máxima.





Para García, "la versión de Wagner es muy válida porque no intentó quitarse su propia responsabilidad; en cambio, Wagner no sería creíble si hubiese dicho 'yo no fui, fue Pavón'".





"Él admitió su culpabilidad e incluyó a otra persona como coautora que es importante teniendo en cuenta que hubo una rápida y fácil reducción de la víctima y, sobre todo, lo que ocurrió después ya que es muy difícil el ocultamiento de un cuerpo sin la participación de una segunda persona", señaló.

amilcar_garcia.jpg Jorge Amílcar García.



El procurador también dijo que hay "abiertas en el expediente algunas situaciones colaterales de encubrimiento más" y en ese sentido detalló que la fiscalía considerarán si "hay elementos para llevar a juicio" al hijo de Nora González, concubina de Wagner, quien supuestamente limpió el Renault break en el que se cree los agresores cargaron a Micaela (21).





"Lo que queremos es llevar a juicio todo aquello que sea seguro de merecer una condena", afirmó García al respecto y luego estimó que "en muy poco tiempo" la causa podrá ser elevada a debate oral porque cuentan con "elementos suficientes" para hacerlo, además de los que "serán agregados en estos días", como la "indagatoria a Pavón".

micaela grande.jpg



La situación de Rossi

Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento en Entre Ríos se reunirá este martes para evaluar los pedidos de juicio político contra el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien le otorgó la libertad condicional a Wagner -condenado a 9 años de prisión por dos violaciones- a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial se lo había desaconsejado.





Este Jurado, compuesto por siete miembros, analizará a puertas cerradas las seis denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad contra el magistrado, quien se encuentra de licencia desde la semana pasada, cuando argumentó que presentaba un cuadro depresivo.





El presidente de dicho cuerpo es el diputado provincial Diego Lara (Frente para la Victoria) y lo integran Bernardo Salduna, Daniel Omar Carubia y Emilio Castrillón, por el Superior Tribunal de Justicia (STJ); Ángel Giano por el Senado; el propio Lara por Diputados; y Jorge Campos y Roberto Behéran por el Colegio de Abogados de Entre Ríos.





Al Jurado ya ingresaron los pedidos de jury del senador provincial por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos); de la organización civil Red de Alerta; del senador de La Paz, Aldo Ballestena (FPV); del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) -acompañado por el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan-; del senador nacional por Entre Ríos, Alfredo de Angeli; y de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra).





El juez Rossi ya fue notificado de algunas de estas denuncias y en su defensa trabajan los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, y Alfredo Pérez Galimberti, oriundo de Chubut.





En tanto, un nuevo régimen de excarcelaciones anticipadas, que endurece el sistema y prohíbe las salidas transitorias para imputados de delitos de homicidio, de índole sexual y de robo con armas, entre otros; será debatido desde el martes en el Senado de la Nación. Mientras que la jefa de los senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, presentó un proyecto de ley para que se vuelva a implementar la responsabilidad civil sobre los fallos de los jueces, con el objetivo de "evitar" que los magistrados puedan excarcelar a condenados que tienen informes técnicos desfavorables para ser liberados, como ocurrió con Wagner