Los deportistas que brillaron en el año

El camino no fue fácil. La perseverancia y el compromiso de cada uno de los deportistas en su rubro muchas veces pasa inadvertido. El día a día, el entrenamiento, las horas de viaje y las presiones también son parte de la vida cotidiana de una persona que a lo largo del año se traza objetivos a los que se le interponen cientos de escollos.

En la provincia de Entre Ríos sobran ejemplos, y este año UNO decidió premiar a todos en nombre de distinguidos representantes.

--> El Gran Rodrigo. El UNO de Oro fue para el histórico deportista Rodrigo López.

El pedalista de Colón disputó su cuarto Juego Paralímpico en Río de Janeiro y lo coronó con un Diploma Olímpico al terminar en la octava posición de la clasificación en la prueba de los 3.000 metros persecución individual masculina con un tiempo de 4 minutos 17 segundos 966/1000.

"Estoy muy contento de haber participado de un juego Paralímpico nuevamente en un año de mucho trabajo", comentó emocionado uno de los ciclistas adaptado más importantes de la historia del país en la foto de Los Destacados del Año 2016 que se realizó en Ortiz, el restobar del Costanera Baja de Paraná.

Por su parte, su papá y entrenador de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, Juan Carlos López, dijo estar "muy feliz".

"Esto es un premio para nosotros y para Entre Ríos por haber estado en el cuarto Paralímpico", declaró entusiasmado el hombre que le marcó el camino al emblemático deportista entrerriano.

Rodrigo, Medalla de Bronce en Atenas 2004 -ruta y crono- y en Londres 2012 -persecución en pista- y con un Diploma en Beijing 2008 -pista y ruta-, no se conforma y quiere seguir haciendo historia.

Es por eso que luego de un descanso comenzará a buscar un nuevo desafío. "Ahora voy a pensar en 2017 y después me voy a poner a pensar en otro Paralímpico. Si Dios quiere y todo sale bien vamos a prepararnos para Tokio 2020", señaló el deportista en la fiesta.

En tal sentido, su papá agregó: "El año que viene vamos a salir al exterior para poder juntar puntaje y las expectativas son muy buenas para Rodrigo y todos los chicos de la Selección".

Por otra parte, el DT, remarcó la importancia de la difusión del deporte y convocó a seguir sumando chicos. "Es un gran desafío para nosotros seguir trabajando, sobre todo para que otros chicos con capacidades diferentes puedan participar y entusiasmarse. Los logros pueden venir o no, pero lo importante es que los chicos puedan seguir".

Rodrigo cerró otro año increíble, porque a pesar de no estar en las mejores condiciones físicas, afectado por una gripe, en la semana previa a la competencia de Río de Janeiro, demostró que es un gran luchador y dejó marcado su nombre en todos los Paralímpicos que disputó.

El entrerriano, campeón Mundial en Montechiari 2011, Los Ángeles 2012 y Aguascalientes 2014 y doble récord mundial en pista, categoría C1, entre otros logros vivió una jornada emotiva.

***

"No nos imaginábamos que íbamos a tener esta temporada. Al principio nos veíamos medio en la nebulosa, pero después se acomodaron los engranajes", señaló.

***

El primera línea del elenco de la Costanera enumeró los motivos del éxito. "La clave fue la seriedad del plantel y la competencia interna que hubo. En la primera línea, como no ha pasado en otro años, tuvimos dos o tres primeras líneas al mismo nivel. Y fue uno de los puntos más importantes", expresó el jugador que tiene dos ascensos.

Francisco Carbonell, jugador del Paraná Rowing Club, destacó el ascenso al Regional del Litoral y explicó los motivos. "Nos dimos el gusto de alcanzar el objetivo que en otros años estuvimos cerca. Se nos dio de una manera segura, no tuvimos que pelearla hasta el final, sino que faltando dos fechas ya estábamos clasificados para el TRL", comentó.

***

Andrés Montenegro y Franco Gassmann se sumaron a la Selección Argentina de Talla Baja. Los chicos con acondroplasia se sumaron al equipo a partir de la iniciativa de Emanuel Ledesma, el paranaense que se contactó por las redes sociales con un grupo de entusiastas. A partir de la difusión en UNO, según confesaron, los chicos se contagiaron y hoy son parte del semillero de la Selección. "Estoy contento con todo lo que me pasó este año. Me enteré porque la amiga de mi mamá le comentó que había salido el fútbol de Talla Baja por el Diario y ahí me contactó con Angelito Ielpo y él nos pasó con Emanuel. Empezamos a hablar y ahí empezó todo", contó el pibe de Puerto Viejo.

***

"La verdad que he realizado muchos viajes, históricos, pero como ir a un Juego Olímpico con cinco compañeros de la Selección es incomparable. Estar entre los mejores deportistas del mundo es algo inigualable", expresó. Al mismo tiempo adelantó que está "pensando en lo que viene". "Ojalá pueda estar en los próximos Juegos. Espero contar con el apoyo de mi ciudad y la provincia", anheló.

Leandro Blanc, boxeador de Concordia, tuvo su premio por su presencia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "La verdad que estoy muy contento de recibir esta distinción. Es inesperado todo lo que me pasó en mi carrera deportiva en este último año"

***

***

Un luchador de la vida

Diego Buschiazzo, jugador de Instituto de Paraná, fue alcanzado por una bala perdida en el cuello el 7 de diciembre de 2015 cuando estaba por comprar leña para hacer un asado para una pareja de amigos. Estuvo muy grave, y luego de meses de recuperación salió al frente en una muestra de lucha increíble. El exjugador de Patronato recibió el premio Ovación junto a sus padres, su mujer y su hijo. "No lo esperaba, la verdad es que me sorprendió y me puso muy contento", expresó el jugador en la fiesta de los Destacados.





"La gente se portó de maravillas, estoy muy agradecido con todos. Ahora que no está con nosotros quiero destacar lo que hizo Hugo Moran, presidente de Instituto como toda la gente del club. Mi familia, mis amigos y la gente del trabajo que me apoyó pude salir adelante", contó el futbolista emocionado.





Diego confesó que haber practicado deporte durante toda su vida fue determinante para la rehabilitación.





"Al deporte lo practico desde que soy chico, fue un factor fundamental para recuperarme. Es muy importante porque cuando te pasa una cosa como la que me pasó, no la esperás y me sirvió mucho", relató el papá de Estéfano, nacido el 5 de enero mientras continuaba en terapia intensiva.





Diego dijo que el próximo año se animará a volver a jugar, pero aclaró que no es la prioridad. "El desafío es estar con mi familia, con mi hijo y ser feliz. Y si Dios quiere jugar al fútbol, aunque hoy no es lo más importante".