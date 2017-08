El colectivo LGBT protestó frente a la Municipalidad por la agresión a una trans

Integrantes del colectivo LGBT se manifestaron esta mañana frente al palacio municipal para repudiar la agresión sufrida por una meretriz trans en calle Echagüe y Cura Arias Montiel.





Las militantes exigieron poder trabajar libremente y seguras.





Según la persona agredida, identificada como Agostina Busten, el jueves pasado, alrededor de las 23.15, un hombre se acercó y le dijo: "Varisco no te quiere en la esquina, así que te vas por las buenas, o te vas por las malas".





La trabajadora señaló que el hombre se identificó como custodio del intendente Sergio Varisco. Se bajó de un auto negro y le dijo que el jefe comunal estaba en un cumpleaños, a media cuadra, y que "no la quería en esa esquina".





LGTB (1).jpg Foto: UNO/Juan





También aseguró que, en la acalorada discusión por la permanencia en el lugar, paró un patrullero con varios efectivos que vieron la agresión y no hicieron nada. "Me pegó dos codazos, uno en el pecho que me atoró y otro en la boca que me tiró al piso", indicó la agredida, quien relató que se terminó yendo del lugar por temor a que la llevaran detenida.