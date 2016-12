Horror en Santa Fe: un hombre mató a cuatro integrantes de una misma familia

Primero mató en Sauce Viejo a su ex suegra y su pareja. Después entró a un edificio en la zona sur de Santa Fe y mató a su ex suegro y a una ex cuñada de 15 años. También hirió a su ex esposa y a otra mujer. Está detenido.