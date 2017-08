Terminó mal el juego sexual entre una exSpice Girls, su marido y la niñera

Una escabrosa historia de juegos eróticos, tríos sexuales y aborto protagonizada por la ex integrante de la banda "Spice Girls" Mel B (su nombre real es Melanie Brown), su marido y una niñera está causando revuelo en Gran Bretaña.



Implicada en la pelea entre la pareja, Gilles decidió contar su verdad a los tabloides británicos y al juez en el juicio de separación, revelando como cómo la pareja la envolvió en escabrosos juegos eróticos y tríos sexuales.



Gilles admitió haber mantenido relaciones sexuales con Belafonte, aunque aclaró que siempre en presencia de la cantante. Pero no es todo: los encuentros ocurrían porque la propia cantante lo pedía.

Según contó Gilles, Melanie Brown no se limitaba a asistir a los encuentros, sino que también filmaba las escenas. "Las únicas veces que Stephen y yo mantuvimos relaciones sexuales fue cuando ella nos daba instrucciones sobre qué hacer o cuando Mel le pedía que se uniera a nosotras", dijo Gilles, revelando la relación homosexual con su empleadora. "Le gustaba mucho operar como camarógrafa y filmar los encuentros", dijo.

Según alegó Mel B, sin embargo, la relación entre ella y el marido era clandestina y Belafonte le habría pagado 241 libras esterlinas para abortar.



La historia fue revelada por Lorraine Gilles, una joven alemana que trabajó como niñera de la ex cantantedurante varios años a partir de 2007, después que durante meses hubiera rumores y se especulara sobre los motivos de la separación de la ex "Spice Girl", anunciada en marzo de 2017.Mel B acusó a la joven de haber arruinado su matrimonio con Stephen Belafonte. Según la ex "Spice Girl", el hombre habría comenzado una relación con la niñera -que hoy tiene 27 años- que habría quedado embarazada.