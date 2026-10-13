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Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Con motor de 486 cc, tecnología y equipamiento para distintos terrenos, la Morbidelli T502X ya está disponible en Castellaro Automotores, con entrega inmediata.

13 de octubre 2026 · 14:09hs
Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Castellaro Automotores, concesionario oficial de Morbidelli en Paraná, incorporó a su oferta la nueva T502X, una moto Adventure de media cilindrada que combina prestaciones para el uso urbano, los viajes por ruta y los caminos fuera del asfalto. El modelo cuenta con entrega inmediata y está disponible en tres colores.

Motor y prestaciones para distintos recorridos

La Morbidelli T502X cuenta con un motor bicilíndrico de 486 cc, que desarrolla una potencia de 47 HP y un torque de 45 Nm. Estas características forman parte de una propuesta que apunta a combinar el uso cotidiano con las salidas por ruta y las experiencias fuera del asfalto.

Entre sus principales componentes se encuentran la suspensión delantera invertida y los neumáticos Pirelli Scorpion Trail STR tubeless, con una rueda delantera de 19 pulgadas y una trasera de 17. También dispone de un tanque de combustible de 18 litros y 210 milímetros de despeje al suelo, características que completan su configuración Adventure.

Pantalla TFT y tecnología a bordo

El equipamiento tecnológico es otro de los aspectos destacados del modelo. La moto incorpora una pantalla TFT vertical de siete pulgadas con navegación y conectividad Bluetooth, además de un sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS).

La propuesta se completa con puertos USB y USB-C, iluminación Full LED y luces auxiliares. También cuenta con dos modos de conducción, Standard y Off-Road, que permiten seleccionar distintas configuraciones según el tipo de recorrido.

Con estos componentes, la T502X se incorpora a la oferta de motocicletas Adventure de media cilindrada, un segmento que reúne modelos pensados para combinar diferentes usos y superficies.

La Morbidelli T502X ya está disponible en Paraná

La moto se encuentra disponible en el concesionario ubicado en avenida Ejército 1375, en Paraná. Según informó Castellaro Automotores, la unidad cuenta con entrega inmediata y se ofrece en blanco, negro y celeste. Quienes deseen conocer el modelo o consultar las alternativas de financiación vigentes pueden acercarse al local o comunicarse por WhatsApp al 0343-154142398 y por teléfono al 0343-4343286.

Con esta incorporación, Castellaro Automotores amplía su propuesta de motocicletas en Paraná con una opción orientada a quienes buscan combinar movilidad diaria, viajes y recorridos por diferentes terrenos.

Morbidelli T502X Tecnología Paraná
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