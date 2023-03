Turismo: temporada exitosa para los destinos entrerrianos

Al respecto, Sebastián Bel, vicepresidente segundo de la entidad y director ejecutivo de CAME Turismo, señaló a UNO: “Tuvimos un enero excelente, un febrero un poco más tranquilo, y con el fin de semana largo de carnaval terminamos con cerrar bien el mes. El balance es muy positivo en cuanto a la cantidad de turistas”.

“Todos los destinos trabajaron muy bien”, aseguró, y precisó: “No podemos decir que uno fue mejor que otro. Lo que los distingue es la cantidad de plazas disponibles que tiene cada uno de los destinos; y por eso se dice que Federación, Gualeguaychú y Colón fueron los más destacados, pero es por la cantidad de plazas que tienen. Ellos sobresalen porque sobre la media provincial tienen más camas, mayor disponibilidad para recibir a cantidades de visitantes, pero después todos los destinos traccionaron muy bien y en ese sentido, fue un promedio real de todos los lugares”.

“Los atractivos por los que más eligieron la provincia este verano fueron las playas, que en su mayoría se combinan con termalismo y parques acuáticos. Después algo que fue de gran atracción fueron las fiestas populares, que se venían destacando desde años anteriores, pero este año lo hicieron con más fuerza por la cantidad de artistas, y por la calidad. Fuimos una de las primeras provincias que arrancamos con el cronograma de fiestas a nivel país, con la Fiesta del Pescado y el Vino en Gualeguaychú la primera semana de enero; después vino el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Y les fue muy bien”, remarcó.

No obstante, notó: “El turismo de naturaleza o turismo rural no estuvo a pleno. Es un producto que tiene calidad pero no hay cantidad en disponibilidad”.

Si bien la mayor parte de los visitantes eran provenientes principalmente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires, y también de las provincias de Santa Fe y Córdoba, también en esta temporada estival hubo una importante afluencia de viajeros de la República del Uruguay, tanto de turistas dispuestos a pernoctar en alguna ciudad entrerriana, como de excursionistas que arribaron para pasar el día, aprovechando el cambio favorable. Al respecto, el dirigente de la CET destacó: “Este año fue muy bueno en cuanto a la cantidad de uruguayos que llegaron, no solamente a Entre Ríos sino a otros destinos de la Argentina. A la provincia vinieron a disfrutar de los eventos, del termalismo, de algún fin de semana en el que combinaron paseos y compras. Ese fue el detalle más fuerte este verano”.

Sobre el público entrerriano que eligió un destino dentro de la provincia para vacacionar, mencionó: “Suma entre un 4% o un 5%. Las estadísticas no reflejan que haya habido más entrerrianos vacacionando en la provincia, pero sí observamos que hubo mucho más movimiento en las fiestas populares de gente que se movilizó 100 o 150 kilómetros para disfrutar de un carnaval, de una fiesta popular, pero como excursionistas”.

En cuanto a las caraterísticas del público que elige Entre Ríos para pasar unos días de descanso, manifestó: “Prácticamente se mantienen los mismos perfiles: en primer lugar familias, porque el sistema de alojamientos turísticos de la provincia en su mayoría son cabañas o bungalows para cuatro o cinco personas, y la mayoría de lo que se completaba primero era ese segmento por la demanda de las familias. Y además, se destacaron grupos de amigos, principalmente los fines de semana, en el Carnaval o la Fiesta de la Playa”.

Prestadores se preparan para los fines de semana largos

El calendario de feriados de este incluyó 14 feriados inamovibles, dos trasladables y tres con fines turísticos.

Lo que tiene de particular este 2023 es que se definieron cuatro fines de semana extra largos con fines turísticos. Uno fue el de Carnaval, y todavía quedan tres: en mayo, del jueves 25 al domingo 28; en junio, del sábado 17 al martes 20; y en octubre, del viernes 13 al lunes 16 de octubre.

Después habrá un fin de semana largos este mes para quienes no trabajen los sábados o domingos, ya que el 24 cae viernes; al igual que ocurrirá con Semana Santa, del viernes 7 de abril al domingo 9; a principios de mayo, ya que el 1° cae lunes; y habrá fines de semana largos también en agosto, en noviembre, y en dos oportunidades en diciembre.

Este cronograma genera expectativas en el sector turístico. “Entre Ríos se destaca por esta cercanía con el gran mercado, que es AMBA, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba mismo, y en este estilo de turismo de fin de semana largo la provincia es uno de los mejores destinos, por lo que creemos que vamos a trabajar muy bien”, pronosticó Sebastián Bel, vicepresidente segundo de la CET.

No obstante, aclaró: “Sí estamos expectantes porque es un año electoral. Al haber elecciones, el turismo sale perjudicado. Esperemos que no coincidan los comicios con los fines de semana largos, porque eso nos va a complicar”.

Con respecto al fin de semana largo de este mes, el dirigente concluyó: “Nos estamos preparando. Esperamos tener movimiento, porque creemos que va a seguir el veranito, el calor, y eso ayuda para que la gente se movilice”.