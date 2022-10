Trasladan a las 15 ballenas muertas en Golfo Nuevo

Hasta el momento se informó de manera oficial la existencia de 13 ballenas muertas en menos de 10 días, pero se incluyó en la cuenta a los cadáveres que aparecieron en las orillas del Golfo Nuevo, por lo que se estima que son más los ejemplares fallecidos que permanecen flotando, por lo tanto el saldo asciende a 15 animales fallecidos.

BALLENAS GOLFO NUEVO.jpg

Si bien no se conoce la causa de la mortandad, porque el resultado de los análisis que se realizaron sobre las muestras extraídas no se completó, se trataría de un fenómeno natural atípico del Golfo, por lo tanto no se puede determinar la duración ni prevención de las mismas. Hasta ahora, la principal hipótesis que se maneja es la probable intoxicación por biotoxinas.

Esta zona de Chubut representa un lugar habitual para el tránsito de las ballenas ya que cada año, entre junio y diciembre, llegan a las costas de Península Valdés para aparearse, socializar y dar a luz.