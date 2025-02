AMET.Reunión con el Presidente de la Caja de Jubilaciones

El presidente expresó sintéticamente, que la intención de esta gestión es beneficiar al régimen especial del docente puro, quien no se verá afectado por la Resolución 2168/24 si reúne, al momento de acceder a la jubilación, los requisitos establecidos en la norma vigente. Es decir, en aquel docente puro (que no trabaje en otra repartición del estado, o en el sector privado), no existirá ninguna variación respecto a lo que se viene aplicando hasta ahora.