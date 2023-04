Thierry Henry calificó de "vergonzosos" los silbidos a Messi

Al respecto, Thierry Henry, opinó de la situación ante la prensa francesa y tuvo un contundente apoyo al ídolo argentino: "Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestran", sostuvo el francés.

Embed Se hizo costumbre. Otra vez silban a Messi en el Parque de los Príncipes.pic.twitter.com/xMOgIpql1X — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 2, 2023

"Si regresas a tu país para celebrar el título de campeón del mundo, no es el torneo de Montaigu (NdeR: un campeonato juvenil en Francia). En un punto, después la sonrisa vuelve a la normalidad", explicó al argumentar el cambio de semblante de Leo.

Además, dio su opinión sobre por qué ahora se observa a Leo en una mejor versión en la Selección que en el PSG. "No es fácil llevar una orquesta con tres directores. En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los jugadores en Argentina. Podrían morir por él. Cuando Leo siente eso, no se lo puede enfrentar. Aquí es diferente".