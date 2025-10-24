Rige la veda electoral: qué actividades están prohibidas

Este domingo son las elecciones legislativas 2025 y a partir de las 8 de este viernes rige la veda. Las actividades que están prohibidas o reguladas.

Este domingo son las elecciones legislativas 2025 y a partir de las 8 de la mañana del viernes ya rige la veda electoral, el período previo a los comicios en el que ciertas actividades están prohibidas o reguladas.

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda:

-Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

-Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

-Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

-La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

-Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

-La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

-Desde el sábado está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

Todas las prohibiciones de la veda electoral concluyen tres horas después de cerrados los comicios, es decir, a las 21 del domingo 26 de octubre.