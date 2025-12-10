Uno Entre Rios | La Provincia | UPCN

UPCN valoró la alta adherencia al paro activo de este martes

UPCN realizó este martes una jornada de paro activo contra el congelamiento salarial. Destacó el "elevado nivel de acompañamiento".

10 de diciembre 2025 · 08:58hs
UPCN realizó este martes una jornada de paro activo contra el congelamiento salarial. Como balance de la medida, el Sindicato destacó el "elevado nivel de acompañamiento, participación y compromiso" de los trabajadores en los distintos organismos, así como la visibilidad en redes sociales.

Paroa activo por congelamiento salarial

“La cuestión salarial fue la motivación principal de esta acción, pero el reclamo es mucho más profundo y tiene que ver con la situación que atravesamos los trabajadores del Estado frente a un gobierno nacional que insiste en la intención de ajustar”, remarcó UPCN.

El Gremio subrayó que, "pese a las diferencias que existen entre los organismos", la medida se construyó a conciencia. "Nada fue forzado. Este paro activo es resultado del trabajo militante que encaramos las semanas previas y, principalmente, por la convicción de los compañeros de que el momento nos exige actuar colectivamente. Tenemos que estar en unidad luchando por el mismo objetivo, más allá de las diferencias".

En relación al impacto de la modalidad de esta acción gremial, evaluó: "Así como cambió el contexto, cambió la percepción de la lucha. Que hoy un trabajador muestre el reclamo en sus redes es mucho más contundente que su ausencia en el lugar de trabajo".

Añadió que "de ese modo se evitan los reproches de la ciudadanía contra el empleado público, fundamentalmente la opinión de que no le interesan las necesidades de la gente". Al respecto resaltó: "Hoy pusimos un granito de arena para revertir ese concepto y, con mucho orgullo, decimos que los servicios esenciales se respetaron".

Finalmente, UPCN advirtió sobre el escenario que se abre: "A partir de ahora es probable que tengamos que prepararnos para un escenario adverso donde el gobierno nacional busca poner en disputa a las organizaciones sindicales, al esfuerzo colectivo, a la unidad de los trabajadores e incluso a todo el sistema laboral, quitando derechos". Frente a este panorama, convocó a los trabajadores estatales "a no bajar los brazos y defender el salario, el trabajo y al Estado".

