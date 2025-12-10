redengas: autorizaron nuevas tarifas

Uno Entre Rios | Redengas

Mediante la resolución N° 926/25 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Diciembre de 2025 y que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

10 de diciembre 2025 · 08:57hs
Las nuevas tarifas, además de una variación en el valor del Cargo Fijo, contienen un ajuste en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios que se debe a la variación del precio del gas en boca de pozo y a la variación del costo de transporte.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

