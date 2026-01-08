El horóscopo para este jueves 8 de enero de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Puede que hoy te hagan un comentario desagradable, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa.

El horóscopo para este martes 6 de enero de 2026

El horóscopo para este miércoles 7 de enero de 2026

Salud: Practicar deportes es bueno para mantenerte en un óptimo estado físico, pero sé medido y cuida más tus brazos.

Amor: Sabes cómo hacer para conquistar a esa persona que te interesa. Pero no juegues con sus sentimientos, sé honesto.

Dinero: No seas estrecho de pensamiento. La amplitud mental te permitirá asimilar nuevas ideas y contactarte con personas influyentes.

Tauro

La cocina es una buena terapia. Hoy, compra verduras o pastas y prepara una rica comida, te servirá para relajarte.

Salud: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar los dulces. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero éste no es tu caso.

Amor: Sabes cómo complacer a tu pareja, pero ella no logra complacerte a ti. Lo mejor será que hables sobre qué te gusta y qué no.

Dinero: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más.

Géminis

No sigas a la mayoría en sus decisiones. Sé coherente con tus pensamientos y así lograrás todo lo que te propones.

Salud: Cumpleaños, eventos, reuniones, salidas con amigos. Tu hígado pide a gritos que no lo castigues con tanta comida y bebida.

Amor: Eres experto en satisfacer a tu pareja, pero tus propias expectativas no se ven cumplidas.

Dinero: Aparece la oportunidad de viajar por trabajo. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos.

Cáncer

Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos y no te servirá su ayuda.

Salud: Sientes que cargas con una gran responsabilidad, pero no es así. Estuviste acostumbrado a mandar, ahora es momento de que actúes por ti mismo.

Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá en el momento menos pensado.

Dinero: Ten cuidado a quién le cuentas tus proyectos, porque pueden robarte las ideas. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas.

Leo

No te permitas caer presa del temor y la inseguridad solo porque ciertas cosas no han salido como lo paleaste.

Salud: No te puedes permitir ser el juguete de una persona que no valora tus actitudes y sentimientos. No dudes en mostrarte implacable si fuera necesario.

Amor: Deberás poner todo de ti para ayudar a tu pareja a atravesar este duro momento de separación familiar que atraviesa.

Dinero: Pagarás por tu irresponsabilidad reciente en tu ambiente laboral sacrificando tu tiempo de relax del domingo.

Virgo

Deberás tratar con ciertas personas muy poco agradables en el día de hoy, lo que te llevará a altos niveles de estrés.

Salud: Acepta la mano que te tiende la vida para ayudarte a cambiar esas cosas de tu personalidad que por tanto tiempo te han atormentado.

Amor: La habilidad que han tenido para superar los recientes embates de la vida han demostrado que están hechos el uno para el otro.

Dinero: Responderás al llamado de ayuda de un colega laboral y deberás renunciar a tu tiempo de descanso para socorrerlo.

Libra

Hoy deja de perder tiempo rezongando por cada complicación que aparezca, mejor inviértelo en resolver los problemas.

Salud: Tómate un tiempo para ti mismo y realiza un balance de tu existencia. Es bueno saber en qué situación se halla uno y qué debe mejorar.

Amor: Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Involúcrate más o la perderás en cualquier momento.

Dinero: Deberás tomar una decisión importante para tu futuro y no tendrás la seguridad para hacerlo. Consulta con tu familia.

Escorpio

Sucederá algo que te servirá para darte cuenta de que las cosas no son como imaginabas. Sé más realista, así no sufrirás.

Salud: Tu salud entró en un ciclo algo incierto. Lo mejor es recurrir a tu médico de cabecera para confirmar que estás bien sano.

Amor: En un evento social tendrás la oportunidad de conocer a la persona que haga conocer la pasión y te cambie la forma de pensar.

Dinero: No trates de engañar a tu pareja con excusas que siembran más dudas que certezas. Ella conoce tus movimientos a la perfección.

Sagitario

No veas solamente la parte vacía del vaso. Los demás hacen lo que pueden, trata de entenderlos y no de juzgarlos.

Salud: Un nuevo look y una nueva postura frente a la vida pueden hacer maravillas en tu persona. Inténtalo.

Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás alguien para ti.

Dinero: Estar abierto a distintas propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas.

Capricornio

Te duele estar peleado con tu familia, pero ninguno deja su orgullo de lado. Llámalos y hagan las paces.

Salud: Un ascenso implica más responsabilidades, y si no puedes cumplir con ellas, acepta tus limitaciones y deja el lugar a otro.

Amor: No seas tan egocéntrico y deja que tu pareja también tenga voz y voto en la relación. Que no se haga siempre lo que tú quieres.

Dinero: Tu actitud egoísta y altanera hizo que tomarás decisiones erróneas, que te sirva de lección para la próxima.

Acuario

Te verás completamente superado por las responsabilidades y obligaciones durante la jornada de hoy. No mejorará con el tiempo.

Salud: Recuerda que el aislamiento no es la solución a los problemas. Debes experimentar la parte negativa de la realidad para apreciar la positiva.

Amor: No tiene el menor sentido tratar de negar tu personalidad y adaptarte a la imagen de persona que tu pareja demanda.

Dinero: Ciertas malas intenciones por parte de tus pares laborales quedarán expuestas en el día de hoy. Actúa en forma calmada.

Piscis

Ciertas pautas se darán para que comiences a tomar más seriamente ciertas ideas que revolotean constantemente en tu mente.

Salud: No dejes que las costumbres del pasado se apoderen de tu vida actual. Es mucho lo que pondrás en riesgo si te permites hacerlo.

Amor: Sentirás el vacío dejado por una reciente persona que abandono tu vida recientemente. Busca refugiarte en tus amigos.

Dinero: No permitas que comentarios malintencionados arruinen tu concentración en el ámbito laboral. Ignora todo factor negativo.